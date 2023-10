MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE è un gioco di azione e strategia che riunisce tutti i personaggi della saga di Gundam. Il gioco offre l’opportunità di assistere a una rappresentazione animata del SECOLO UNIVERSALE di Gundam, con una nuova trama avventurosa che combina animazione e battaglie epiche.

MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE propone battaglie epiche 6 contro 6

Il nuovo gioco di Bandai Namco Entertainment include una storia originale impreziosita da molte scene epiche del passato realizzate con animazioni 2D.

Inoltre il gioco permette di sperimentare in prima persona avvincenti battaglie nello spazio 6 contro 6 con mobile suit 3D realistici, con la possibilità di attivare la modalità automatica per gli scontri.

Il gioco è raccomandato non solo per i fan di Gundam, ma anche per gli appassionati di battaglie con i mecha e robot in generale.

MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE è disponibile gratutiamente con acquisti in-app opzionali e offre la possibilità di abbonarsi al servizio Haro Pass che è disponibile per un periodo di prova di un mese, trascorso il quale inizieranno gli addebiti con rinnovo automatico fino all’annullamento dell’abbonamento.

Se il gioco vi interessa, a seguire trovate il trailer e il badge per individuarlo nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 8.0 o versioni successive.

