Per tanti utenti Android l’applicazione Google Opinion Rewards rappresenta una comoda soluzione per guadagnare credito da sfruttare nel Google Play Store per acquistare applicazioni e giochi, il tutto rispondendo semplicemente a qualche domanda relativa alle loro preferenze su determinati argomenti.

Google Opinion Rewards utilizza varie fonti per trovare sondaggi pertinenti, come la cronologia delle ricerche di Google e la cronologia delle posizioni di Google basata sull’account, a cui si aggiungerà una nuova fonte.

Un’importante novità per Google Opinion Rewards

Si stanno moltiplicando le segnalazioni degli utenti che hanno trovato in Google Opinion Rewards la nuova opzione “Abilita autorizzazioni di posizione” e ciò suggerisce che il servizio potrebbe abilitare un’autorizzazione per la posizione basata su app, magari una soluzione per proporre agli utenti sondaggi in tempo reale o almeno notifiche più veloci per i sondaggi dopo che hanno visitato un’azienda.

Questa nuova esperienza non richiede solo l’accesso alla posizione precisa del dispositivo ma invita gli utenti a consentire all’app Google Opinion Rewards di visualizzare le informazioni sulla loro posizione in background.

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View di recente ha diviso i sondaggi basati sulla posizione in due parti: il sondaggio vero e proprio e una nuova sezione per le ricevute (in precedenza i sondaggi invitavano gli utenti a caricare una copia della ricevuta dopo aver chiesto loro la natura della visita). Con il nuovo sistema, nel sondaggio si visualizza soltanto il questionario e c’è una sezione separata in cui è possibile caricare le ricevute per ulteriori premi.

Al momento questa novità non è ancora stata implementata a livello globale ma è probabile che nel corso delle prossime settimane raggiunga sempre più utenti.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Opinion Rewards per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

