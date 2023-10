Sulla serie Samsung Galaxy S24 il colosso coreano avrebbe deciso di utilizzare una delle sue CPU, ossia Exynos 2400, che verrà usata insieme a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Al momento non vi sono certezze su come Samsung userà i due processori ma una delle ipotesi più credibili è che per Samsung Galaxy S24 Ultra venga sfruttato soltano Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mentre per gli altri due modelli il produttore usi entrambe le CPU a seconda dei mercati di destinazione.

Exynos 2400 può vantare un’architettura a 10 core così composta: un core Cortex-X4 (3.19 GHz) cinque core Cortex-A720 dedicati alle prestazioni (di cui due con frequenza più elevata) e quattro core Cortex-A520 per l’efficienza. La GPU dovrebbe essere una Samsung XClipse 940 e il modem un Exynos 5300 (con supporto fino a 10 Gbps).

Cosa possiamo aspettarci da Samsung Exynos 2500

Nelle scorse ore in Rete hanno cominciato a diffondersi le prime indiscrezioni su Samsung Exynos 2500, la CPU che potrebbe essere usata dal colosso coreano sulla serie Samsung Galaxy S25.

Il produttore potrebbe riproporre un’architettura a dieci core, seppur con qualche piccola modifica per quanto riguarda la configurazione: dei cinque core dedicati alle prestazioni, dovrebbero essere tre quelli con frequenza più elevata (invece dei due di Exynos 2400).

In particolare, questa dovrebbe essere la configurazione di Exynos 2500:

un core Cortex-X5

cinque core Cortex-A730 per le prestazioni (tre a frequenza più elevata)

quattro core Cortex-A520 per l’efficienza

Il processore Exynos 2500 dovrebbe essere realizzato con il processo produttivo a 3 nm di Samsung Foundry ed essere pronto in tempo per l’esordio sulla serie Samsung Galaxy S25, il cui lancio è in programma per l’inizio del 2025.

Resta da capire se anche per quella generazione dei suoi smartphone di punta il colosso coreano vorrà affidarsi pure sulla CPU di Qualcomm (che dovrebbe essere Snapdragon 8 Gen 4).

