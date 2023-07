Mentre gli occhi sono tutti puntati sull’imminente Galaxy Unpacked in cui vedranno ufficialmente la luce i nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung, in rete continuano ad emergere nuove indiscrezioni sui futuri flagship della casa coreana, Samsung Galaxy S24.

Se con Samsung Galaxy S23 sono stati fatti passi in avanti in ambito fotografico rispetto ai predecessori, sostituendo la fotocamera frontale da 10 megapixel che ci ha accompagnato per 4 anni con un più performante sensore da 12 megapixel, per Samsung Galaxy S24 le novità potrebbero essere sostanzialmente relegate soltanto al software e all’intelligenza artificiale.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i flagship del 2024 potrebbero usare le stessa fotocamera selfie da 12 megapixel dei modelli di quest’anno, segno che il colosso coreano non ha ancora tirato fuori tutte le potenzialità di questo sensore fotografico. Se Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra manterranno lo stesso sensore, dunque, è probabile che i miglioramenti in ambito fotografico si vedranno tutti nella post-produzione degli scatti, grazie a nuovi algoritmi software e di IA.

Le novità in ambito fotografico di Samsung Galaxy S24

Secondo altri rumor sembra che Samsung abbia intenzione di utilizzare lo stesso sensore ISOCELL HP2 da 200 megapixel già visto in azione su Samsung Galaxy S23 Ultra anche su Samsung Galaxy S24 Ultra. Anche in questo caso la scelta ha senso, poiché il sensore ha debuttato con i top di gamma lanciati qualche mese fa e c’è ancora spazio di manovra per potenziare ulteriormente un già ottimo comparto fotografico.

Non tutti i sensori però rimarranno gli stessi: alcuni rapporti emersi in rete puntano in direzione di un aggiornamento del sensore teleobiettivo di Samsung Galaxy S24 Ultra. Se per Galaxy S23 Ultra abbiamo infatti un sensore teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x e uno da 10 megapixel con zoom 10x, per il modello di punta del 2024 potremmo vedere infatti il sensore 3x sostituito con un ben più performante zoom 5x.

Trattandosi di indiscrezioni non confermate, e con diversi mesi che ci separano dall’annuncio ufficiale di Samsung Galaxy S24, il tutto al momento va preso con le dovute pinze. Nel frattempo, però, abbiamo già anche i primi dettagli sul SoC che potrebbe debuttare proprio con i top di gamma del 2024.

