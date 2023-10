Oltre che Samsung Galaxy S23 FE, il colosso coreano ha presentato ufficialmente anche la serie Samsung Galaxy Tab S9 FE, ossia i nuovi tablet di fascia medio-alta dell’azienda.

Così come già emerso nelle scorse settimane, sono due i modelli che compongono la nuova serie: quello “base” presenta un display da 10,9 pollici mentre la variante “Plus” ha uno schermo da 12,4 pollici.

Le caratteristiche della serie Samsung Galaxy Tab S9 FE

Iniziando dalla versione base, questa è la sua dotazione tecnica:

display LCD da 10,9 pollici con refresh rate a 90 Hz

processore octa core

6 GB di RAM con 128 GB di memoria di archiviazione o 8 GB di RAM con 256 GB di memoria di archiviazione con possibilità di espansione via MicroSD

fotocamera posteriore da 8 megapixel

fotocamera frontale da 12 megapixel

connettività 5G (opzionale), Wi-Fi 6 e Bluetooth v 5.3

Dual Speaker by AKG, Dolby Atmos

supporto S Pen

scocca resistente a polvere e acqua (certificazione IP68)

batteria da 8.000 mAh

Android 13 con interfaccia One UI

dimensioni: 165,8 x 254,3 x 6,5 mm

peso: 523 grammi (solo Wi-Fi) e 524 grammi (5G)

Queste, invece, sono le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S9 FE+:

display LCD da 12,4 pollici con refresh rate a 90 Hz

processore octa core

8 GB di RAM con 128 GB di memoria di archiviazione o 12 GB di RAM con 256 GB di memoria di archiviazione con possibilità di espansione via MicroSD

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 8 megapixel e ultra grandangolare da 8 megapixel

fotocamera frontale da 12 megapixel

connettività 5G (opzionale), Wi-Fi 6 e Bluetooth v 5.3

Dual Speaker by AKG, Dolby Atmos

supporto S Pen

scocca resistente a polvere e acqua (certificazione IP68)

batteria da 10.090 mAh

Android 13 con interfaccia One UI

dimensioni: 185,4 x 285,4 x 6,5 mm

peso: 627 grammi (solo Wi-Fi) e 628 grammi (5G)

Il produttore ci tiene a mettere in risalto che questi due tablet sono pensati per la produttività, vantando il supporto S Pen (accessorio che va acquistato separatamente) e vari strumenti e app creativi, come Goodnotes, LumaFusion e Clip Studio Paint.

Prezzi e disponibilità

La serie Samsung Galaxy Tab S9 FE farà il suo esordio ufficiale sul mercato in varie colorazioni (Mint, Silver, Gray e Lavender) in alcuni Paesi già domani (nelle settimane successive la sua disponibilità dovrebbe ampliarsi). Negli Stati Uniti il prezzo di partenza sarà di 449 dollari, pari al cambio a circa 430 euro.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di Samsung per scoprire prezzi e disponibilità in Italia.