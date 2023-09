Quest’oggi Xiaomi non ha presentato solo i due nuovi smartphone Android della serie Xiaomi 13T, ma si è dedicata anche ai wearable. La casa cinese ha svelato Xiaomi Watch 2 Pro, un nuovo smartwatch con sistema operativo Wear OS by Google pensato per supportare gli utenti nell’attività quotidiana, sportiva e non. Vediamolo più da vicino.

Xiaomi Watch 2 Pro è ufficiale con Wear OS

Xiaomi Watch 2 Pro è uno smartwatch che vuole offrire un’esperienza intelligente ed efficiente in ogni situazione senza rinunciare all’eleganza e al design. Il produttore punta a combinare prestazioni, autonomia, display di livello e un design che risponde alle esigenze di salute e fitness. Tra le caratteristiche principali dello smartwatch Wear OS c’è naturalmente l’integrazione con la suite di app e servizi Google, come Google Wallet per i pagamenti in mobilità, Google Maps e Google Assistant, ma anche una serie completa di funzioni per il monitoraggio del benessere e del fitness, con l’unione tra connettività, personalizzazione e produttività.

Xiaomi Watch 2 Pro dispone della piattaforma di nuova generazione Snapdragon W5+ Gen 1, compatibile con la connettività LTE (disponibile nell’apposita versione con eSIM). A disposizione il sistema GNSS a doppia banda per una maggiore precisione nel tracciamento dell’attività fisica e degli allenamenti, così come il supporto a più di 150 modalità sportive per un’analisi completa e statistiche sulle prestazioni. Non manca il rilevamento delle informazioni sulla qualità del sonno, che aiuta a comprendere i pattern e a modificare le proprie abitudini per migliorare il proprio benessere.

Previous Next Fullscreen

Lo smartwatch offre un design elegante e una struttura in acciaio inossidabile, con un cinturino in pelle o in gomma fluorurata (rimovibili). Lo schermo è un AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione, affiancato da una corona girevole e da un tasto di scelta rapida utile per navigare tra le varie funzioni e scegliere tra più di 20 quadranti preinstallati. La batteria è da 495 mAh e promette fino a 65 ore di utilizzo (55 con la versione LTE).

Questa la scheda tecnica di Xiaomi Watch 2 Pro:

display AMOLED da 1,43 pollici a risoluzione 466 x 466 (326 ppi), con luminosità fino a 600 nit

SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Wi-Fi dual band, 4G LTE (solo sulla versione corrispondente), Bluetooth 5.2, GNSS dual band

resistenza all’acqua fino a 5 ATM

accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità, bussola elettronica, barometro, sensore ottico per il battito cardiaco e sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica

batteria da 495 mAh con ricarica magnetica

dimensioni e peso: 47,6 x 45,9 x 11,8 mm, 54,5 g (senza cinturino)

Previous Next Fullscreen

Prezzo e uscita di Xiaomi Watch 2 Pro in Italia

Xiaomi Watch 2 Pro viene proposto in due versioni, Bluetooth e 4G LTE con eSIM. La prima è disponibile da oggi nella colorazione Silver per l’acquisto online su MediaWorld e Unieuro al prezzo consigliato di 269,99 euro; per le prime ore (fino al 27 settembre) è possibile approfittare di uno sconto di lancio per portarselo a casa a 249,90 euro. Sarà disponibile anche in versione Black e sui canali mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo. La versione LTE dello smartwatch arriverà nelle prossime settimane e sarà acquistabile su mi.com e presso Vodafone al prezzo consigliato di 329,99 euro.

Potrebbe interessarti: Migliori smartwatch con e senza Wear OS di settembre 2023