Huawei presenta in Cina due nuovi dispositivi, più precisamente uno smartphone di fascia premium e un tablet, entrambi con sistema operativo HarmonyOS 4.0. Parliamo di Huawei Mate 60 RS Ultimate Design e di Huawei MatePad Pro 13.2″: andiamo insieme a scoprire tutto sulle novità in arrivo sul mercato.

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design offre ceramica e chiamate satellitari

Iniziamo dallo smartphone, Huawei Mate 60 RS Ultimate Design. Si tratta di un prodotto molto simile per specifiche tecniche al recentemente presentato Huawei Mate 60 Pro+, del quale abbiamo già avuto modo di parlare qualche giorno fa. Arriva dunque in Cina un ulteriore componente della famiglia Mate 60, che comprende, oltre al modello già citato, anche Huawei Mate 60 e Huawei Mate 60 Pro.

Il modello RS Ultimate Design prende il posto del “consueto” Porsche Design, realizzato in collaborazione con la nota casa automobilistica con la quale evidentemente è terminata la partnership. Dispone di una scheda tecnica di alto livello, con il meglio che la gamma Mate possa offrire in questo momento a eccezione della connettività 5G, per i motivi che ormai tutti dovreste sapere. Le specifiche sono praticamente le stesse del Mate 60 Pro+, con uno schermo curvo OLED LTPO da ben 6,82 pollici con refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz, supporto fino a 1,07 miliardi di colori, PWM dimming di 1440 Hz, lettore d’impronte digitali integrato e triplo foro per la fotocamera da 13 MP con sensore 3D per il riconoscimento facciale.

Il resto del comparto fotografico vede una tripla fotocamera posteriore integrata con un particolare modulo sporgente a forma di ottagono: il sensore principale da 48 MP con apertura variabile è affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 40 MP e da un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 3.5x. Interessante la presenza del supporto alle chiamate satellitari.

Queste le specifiche tecniche di Huawei Mate 60 RS Ultimate Design:

display curvo OLED LTPO da 6,82 pollici a risoluzione 2720 x 1260, con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 300 Hz, fino a 1,07 miliardi di colori, PWM dimming di 1440 Hz, con vetro Xuanwu Kunlun temperato e lettore d’impronte digitali integrato

SoC HiSilicon Kirin 9000S (1 core a 2,62 GHz, 3 core a 2,15 GHz e 4 core a 1,53 GHz) con GPU Maleoon 910

16 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore Xmage con sensore principale da 48 MP (apertura variabile f/1.4 – f/4.0, OIS), sensore ultra-grandangolare da 40 MP (apertura f/2.2), teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 3.5x (fino a 100x di zoom digitale, con OIS, supporto macro, apertura f/3.0) e flash LED

fotocamera anteriore da 13 MP (apertura f/2.4) con riconoscimento facciale 3D

connettività dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5 dual band)/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

speaker stereo

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata Huawei SuperCharge da 88 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica wireless inversa da 20 W

sistema operativo: HarmonyOS 4.0

dimensioni e peso: 163,65 x 79 x 8,1 mm, 246 g

Sostanzialmente è solo il design a distinguerlo dal “fratello”: Mate 60 RS offre un retro in ceramica con striscia centrale e un particolare modulo fotografico ottagonale, mentre frontalmente il pannello è protetto dal vetro Kunlun Xuanwu temperato di nuova generazione, che fornisce un aumento del 300% nella resistenza ai graffi e del 100% nella resistenza alle cadute.

Arriva anche Huawei MatePad Pro 13.2″: 5,5 mm di spessore e tanta potenza

Huawei ha presentato oggi anche un nuovo tablet HarmonyOS (o HongmengOS, se preferite), denominato MatePad Pro 13.2″. Si tratta di un prodotto di fascia alta con ampio schermo OLED a risoluzione 2,8K e refresh rate fino a 144 Hz circondato da bordi molto sottili su tutti i lati (in alto c’è un notch in stile Samsung Galaxy Tab S9 Ultra). La casa cinese ha dichiarato che il tablet risulta attualmente il più sottile e leggero al mondo con questo tipo di schermo (lo spessore si ferma a 5,5 mm, il peso a 580 g).

Il cuore è lo stesso dello smartphone che abbiamo appena visto, ossia il Kirin 9000S con CPU octa-core e GPU Maleoon 910: per contenere le temperature e dissipare al meglio il calore il produttore ha pensato a una camera di vapore con acciaio inossidabile e alla grafite. A bordo trovano spazio fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, ma anche un totale di 6 speaker compatibili con Huawei Histen.

Nonostante la tipologia di prodotto, la casa cinese ha integrato una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 13 MP con PDAF e da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. Frontalmente trovano posto in un piccolo notch una fotocamera da 16 MP e un sensore ToF. La batteria si spinge fino a 10.100 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida da 88 W (cablata): il produttore garantisce un ritorno all’85% in 40 minuti e al 100% in soli 65 minuti. Non manca il supporto alla tastiera opzionale e al pennino, che possono essere acquistati in bundle in un’apposita versione oppure separatamente.

Queste le specifiche tecniche del tablet Huawei MatePad Pro 13.2″:

display 3:2 OLED da 13,2 pollici a risoluzione 2880 x 1920, con refresh rate fino a 144 Hz, touch sampling rate fino a 360 Hz, PWM dimming di 1440 Hz, luminosità fino a 1000 nit, HDR Vivid

SoC HiSilicon Kirin 9000S (1 core a 2,62 GHz, 3 core a 2,15 GHz e 4 core a 1,53 GHz) con GPU Maleoon 910

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con PDAF (apertura f/1.8) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (apertura f/2.2)

fotocamera anteriore da 16 MP (apertura f/2.2) e sensore ToF

connettività Wi-Fi 802.11 ax (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS, porta USB Type-C

6 speaker con Huawei Histen Sound e 4 microfoni

batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida cablata Huawei SuperCharge da 88 W

sistema operativo: HarmonyOS 4.0

dimensioni e peso: 196,1 x 289,1 x 5,5 mm, 580 g

Prezzi e uscita di Huawei Mate 60 RS Ultimate Design e MatePad Pro 13.2″

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design viene proposto in preordine Cina nelle versioni Black e Red ai seguenti prezzi consigliati:

16-512 GB a 11.999 yuan (circa 1546 euro al cambio attuale)

al cambio attuale) 16 GB – 1 TB a 12.999 yuan (circa 1675 euro)

Huawei MatePad Pro 13.2″ è disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni Green, Black e White ai seguenti prezzi consigliati:

12-256 GB a 5199 yuan (circa 670 euro )

) 12-512 GB a 5699 yuan (circa 735 euro )

) 12 GB – 1 TB a 6699 yuan (circa 863 euro )

) 16 GB – 1 TB a 6999 yuan (circa 902 euro )

) 16 GB – 1 TB con tastiera e pennino a 8299 yuan (circa 1070 euro)

Per il momento non ci sono indicazioni su possibili lanci a livello globale, ma nel caso torneremo sull’argomento. Sareste disposti ad acquistare i nuovi prodotti Huawei?

