A distanza di poche ore dalla presentazione di Huawei Mate 60 Pro il colosso cinese ha annunciato anche il modello base della sua nuova generazione di punta: stiamo ovviamente parlando di Huawei Mate 60.

Così com’è avvenuto per il fratello maggiore, anche per questo nuovo smartphone il produttore ha deciso di non organizzare un evento dedicato né dare troppo risalto mediatico, limitandosi a fornire le informazioni di base su caratteristiche, funzionalità e prezzi.

Le principali caratteristiche di Huawei Mate 60

In attesa di scoprire qual è il suo processore (al momento Huawei non ha fornito informazioni), è comunque possibile sbilanciarsi sostenendo che Huawei Mate 60 è uno smartphone di fascia alta, forte di un display OLED piatto con risoluzione Full HD+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 120 Hz, colori a 10-bit e PWM dimming a 1.440 Hz.

Passando alla memoria, gli utenti potranno fare affidamento su 12 GB di RAM (con tecnologia LPDDR5) e su fino a 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 3.1).

Per quanto riguarda il comparto imaging, frontalmente lo smartphone presenta una fotocamera da 13 megapixel per selfie e videochiamate mentre sulla parte posteriore si trova una tripla fotocamera in un modulo circolare, con un sensore primario da 50 megapixel (con OIS e apertura variabile da f/1.4 a f/4.0), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 12 megapixel (con OIS e zoom ottico 5x).

Tra le altre caratteristiche di Huawei Mate 60 troviamo una scocca con certificazione IP68, una batteria da 4.750 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 66 W, in modalità wireless a 50 W e inversa a 7,5 W), Harmony OS 4.0, dimensioni pari a 161,4 x 76 x 7,95 mm e un peso di 209 grammi.

Prezzo e disponibilità

Al momento Huawei Mate 60 è stato lanciato soltanto in Cina, ove sarà disponibile dal 10 settembre in 4 colorazioni (Yadan Black, White Sand Silver, South Waxy Purple e Ya Chuan Qing) e in tre versioni:

12 / 256 GB a 5.499 yuan (pari a circa 690 euro)

12 / 512 GB a 5.999 yuan (pari a circa 750 euro)

12 GB / 1 TB a 6.999 yuan (pari a circa 880 euro)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Huawei in merito ad un eventuale lancio internazionale.