Ormai manca davvero poco al rilascio della versione finale di Android 14 da parte di Google e anche i vari produttori di smartphone stanno lavorando alle rispettive interfacce, come ad esempio sta facendo Samsung con One UI 6.

In queste settimane abbiamo avuto modo di scoprire tante delle novità studiate dal team di sviluppatori del colosso coreano per la nuova versione dell’interfaccia dell’azienda e una di esse è quella chiamata Screen Hide.

A cosa serve e come si attiva Screen Hide di Samsung One UI 6

Screen Hide è una funzionalità che consente agli utenti di spegnere il display mentre continuano a usare un’app, ossia una soluzione che può rivelarsi molto utile per risparmiare la batteria, soprattutto quando si utilizzano applicazioni basate su audio (come, ad esempio, quelle per lo streaming musicale o per i podcast).

Per sfruttare questa funzionalità è necessario scaricare l’app Good Guardians dal Samsung Galaxy Store (trovate qui la pagina dedicata), aprirla e quindi selezionare Battery Guardian:

Una volta aperta Battery Guardian, è necessario selezionare l’opzione Screen Hide e per aggiungere questa funzionalità al pannello delle impostazioni rapide è sufficiente un tocco sull’apposita opzione.

A questo punto gli utenti possono spegnere facilmente lo schermo dal pannello delle impostazioni rapide.

Con la funzione Screen Hide attiva, il display viene mantenuto in modalità di risparmio energetico e le informazioni sull’app attualmente in esecuzione vengono presentate brevemente. Gli utenti possono toccare lo schermo due volte o premere il tasto di accensione per chiudere la funzionalità Screen Hide.

Al momento tale funzione è disponibile per gli smartphone compatibili con One UI 6.0 Beta ma presenta ancora alcuni bug, come la necessità di aggiornare Battery Guardian anche se è già stato fatto, lo spegnimento automatico dello schermo in alcuni casi e l’impossibilità di attivarla durante le chiamate o le sessioni di gaming.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy S23 riceve One UI 6 beta 4