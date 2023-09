Se siete amanti degli smartphone Motorola e/o state cercando un nuovo smartphone Android di fascia alta, allora fareste bene a dare uno sguardo su Amazon: sono ancora in offerta Motorola Edge 40 Pro e il pieghevole Motorola Razr 40, entrambi al minimo storico con sconti davvero niente male che arrivano fino a 300 euro.

Motorola Edge 40 Pro e Razr 40 in super offerta su Amazon

Motorola Edge 40 Pro è stato lanciato la scorsa primavera ed è uno smartphone con specifiche di livello: mette a disposizione un generoso schermo pOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 165 Hz e lettore d’impronte integrato, ma anche il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0. La casa alata si è concentrata anche sul comparto fotografico e ha dotato il dispositivo di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP (con PDAF e OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP con Macro Vision e un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 2x.

Lato connettività manca praticamente solo la porta per il jack audio da 3,5 mm: a bordo ci sono 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4600 mAh con ricarica TurboPower da 125 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica inversa da 5 W. Qui potete dare uno sguardo alle specifiche tecniche complete.

Motorola Edge 40 Pro ha debuttato pochi mesi fa al prezzo consigliato di 999 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto di 300 euro: è disponibile sul sito in promozione nella colorazione Interstellar Black a 699 euro, con spedizione inclusa. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto:

Acquista Motorola Edge 40 Pro in offerta

Volete dare una possibilità a uno smartphone pieghevole? Allora potreste optare per Motorola Razr 40, un dispositivo con formato a conchiglia simile a quello visto le scorse settimane con Samsung Galaxy Z Flip5, uno dei suoi principali rivali. Presentato lo scorso giugno, lo smartphone offre un display principale pieghevole LTPO pOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e un display esterno secondario OLED da 1,5 pollici. Il cuore è lo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, al cui fianco trovano posto 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna.

A livello fotografico la casa alata ha optato per una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 64 MP (con OIS) e sensore ultra-grandangolare da 13 MP. C’è il supporto alle eSIM, così come la connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e la porta USB Type-C. La batteria è da 4200 mAh e supporta la ricarica rapida TurboPower da 30 W e la ricarica wireless da 5 W. Qui potete consultare la scheda tecnica completa.

Motorola Razr 40 è stato lanciato a giugno 2023 insieme al fratello maggiore Razr 40 Ultra: il prezzo consigliato è di 899,99 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto di 200 euro. Per portarvelo a casa a 699,99 euro nella versione 8-256 GB non dovete fare altro che seguire uno dei link qui sotto. La promozione tocca tutte e tre le colorazioni (Sage Green, Creamy White e Summer Lilac).

Acquista Motorola Razr 40 in offerta (Green)

Acquista Motorola Razr 40 in offerta (White)

Acquista Motorola Razr 40 in offerta (Lilac)

