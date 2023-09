LG per tanti anni è stata una delle aziende più importanti nel mondo della telefonia ma quei tempi sono oramai lontani e il colosso coreano ha deciso di chiudere la sua divisione mobile per provare a concentrarsi su altri settori.

Ed è così che LG ha dato il via ad un processo di trasformazione con l’obiettivo di divenire uno dei più importanti brand nel settore delle piattaforme multimediali e di intrattenimento.

Ecco come LG proverà a migliorare webOS

In occasione del webOS Partner Summit 2023, LG ha annunciato la nuova strategia dell’azienda, che punta ovviamente sulla piattaforma webOS e sulla collaborazione con vari partner.

Lanciata nel 2014, webOS ha animato oltre 200 milioni di smart TV di LG, a cui vanno aggiunte quelle di altri produttori, potendo contare su un ecosistema di applicazioni e servizi sempre più ricco, tanto da divenire uno dei punti di riferimento del settore.

Ed oggi sono oltre 300 le aziende che hanno deciso di usare questa piattaforma sui propri dispositivi, dalle smart TV ai proiettori e persino ai sistemi di infotainment delle auto.

Ebbene, LG ha reso noto di avere in programma per i prossimi anni grandi investimenti per migliorare webOS, focalizzando la propria attenzione su alcuni specifici aspetti, come l’ottimizzazione dell’usabilità attraverso una nuova interfaccia utente, l’ampliamento della gamma di contenuti disponibili e il rafforzamento delle partnership con società di produzione di contenuti.

LG ha già portato sulla sua piattaforma contenuti sportivi in live streaming e videogame e nei prossimi anni mira a potenziare l’offerta, ciò anche attraverso la crescita di LG Channels, soluzione che può già contare su oltre 3.000 canali e oltre 50 milioni di abbonati a livello globale (con una crescente selezione di film e serie TV).

Il colosso coreano sta inoltre rafforzando l’innovazione nel campo della ricerca e delle raccomandazioni basate sull’intelligenza artificiale e ha in programma di incorporare una funzionalità di interfaccia utente vocale.

In sostanza, LG è pronta a trasformarsi in una società di piattaforme multimediali e per l’intrattenimento, con l’obiettivo di offrire contenuti e servizi che siano capaci di migliorare l’esperienza dei suoi clienti.