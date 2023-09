Xiaomi Pad 6 è arrivato in Italia solo da qualche settimana, ma è già disponibile in offerta su Amazon nella versione 6-128 GB, non acquistabile sul sito ufficiale. Vediamo come potete approfittare subito di uno sconto interessante.

Xiaomi Pad 6 in offerta su Amazon in versione 128 GB

Xiaomi Pad 6 è un tablet Android con un ampio schermo IPS LCD da 11,61 pollici a risoluzione 2880 x 1800 (16:10), con refresh rate variabile tra 30 e 144 Hz, supporto a Dolby Vision e compatibilità con pennino e tastiera cover (venduti separatamente). Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 870 a 7 nm, con CPU octa core e GPU Adreno 650: al suo fianco trovano spazio 6 o 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. A livello fotografico il tablet non spicca, vista la tipologia di dispositivo, però offre comunque un sensore posteriore da 13 MP e uno anteriore da 8 MP, perlopiù pensato per le videochiamate.

Lato connettività mette a disposizione Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.2 con uscita video. La batteria è da 8840 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 33 W. Quattro altoparlanti compatibili con Dolby Atmos assicurano un intrattenimento di livello anche dal punto di vista audio. Viene proposto con la MIUI 14 for Pad basata su Android 13: si tratta di una distribuzione pensata appositamente per i tablet, con funzionalità aggiuntive per sfruttare al meglio l’ampia diagonale del display.

Xiaomi Pad 6 è stato lanciato al prezzo consigliato di 399 euro nella versione da 6-128 GB: questa stessa variante è disponibile in offerta su Amazon a 336,90 euro con spedizione inclusa (gestita da Amazon) e colorazione Mist Blue. Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui in basso:

Acquista Xiaomi Pad 6 6-128 GB in offerta

Leggi anche: Recensione Xiaomi 13 Ultra: questa fotocamera fa anche da telefono