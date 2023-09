Poter utilizzare due SIM su uno smartphone può essere utile per vari motivi, infatti la maggior parte degli smartphone Android offre questa funzionalità. Finora, la maggior parte dei dispositivi Android supporta Dual SIM Dual Standby, tuttavia solo una SIM può essere completamente attiva e utilizzata per chiamate e Internet.

Secondo un’indiscrezione di oggi in uno dei prossimi aggiornamenti Android è previsto che gli smartphone Google Pixel possano utilizzare in modo completamente attivo due SIM contemporaneamente.

Android 14 QPR potrebbe introdurre il supporto attivo per due SIM su Google Pixel

L’esperto Mishaal Rahman ha individuato la nuova funzionalità “Virtual Dual SIM Dual Active” negli attuali codici sorgente di Android 14 QPR. Secondo quanto riportato questa funzionalità renderebbe possibile utilizzare attivamente due schede SIM in una “modalità virtuale”, anche se il dispositivo ha un solo modem integrato.

Secondo quanto riportato sembra possibile che Google offrirà questa funzionalità a partire dagli smartphone della serie Google Pixel 7, magari con il primo feature drop di Android 14.

Finora non c’è ancora stato alcun annuncio ufficiale in merito a questa funzionalità, ma sarebbe interessante se in futuro non ci fossero più restrizioni sull’utilizzo di due SIM.

Leggi anche: Migliori smartphone Google, ecco quali Pixel comprare a Settembre 2023