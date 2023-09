Uno dei punti di forza di Android è rappresentato dalle possibilità di personalizzazione, che con l’interfaccia One UI di Samsung si arricchiscono di ulteriori opzioni, così come viene confermato dalla nuova versione basata su Android 14.

Ci riferiamo a One UI 6, attualmente disponibile in versione beta per alcuni smartphone selezionati, con la quale il team di sviluppatori del colosso coreano ha implementato una novità relativa agli aggiornamenti del sistema operativo e delle applicazioni.

One UI 6 prova a velocizzare gli aggiornamenti di sistema

Fino a questo momento gli smartphone Samsung sono stati impostati per aggiornare le applicazioni di sistema (ossia quelle pre-installate sul device) insieme agli aggiornamenti software, senza possibilità per gli utenti di decidere diversamente.

Ebbene, con One UI 6 viene invece messa a disposizione degli utenti la possibilità di scegliere quali applicazioni di sistema devono essere aggiornate quando si installa una nuova versione del sistema operativo mobile di Google.

Questa nuova funzionalità è stata trovata nella beta 3 di One UI 6, all’interno della schermata dedicata all’aggiornamento software, ove si legge che alcune app possono essere aggiornate insieme all’update dell’OS, con un’apposita opzione per selezionare quali applicazioni aggiornare (se si tocca, si viene indirizzati a una nuova schermata con un elenco di tutte le app di sistema di Samsung, in modo da scegliere quali aggiornare automaticamente).

C’è da tenere presente che la maggior parte di queste applicazioni può essere aggiornata tramite il Samsung Galaxy Store o il Google Play Store ed entrambi dispongono di apposite opzioni per consentire gli aggiornamenti automatici.

Pertanto, anche se si sceglie di non aggiornare queste app quando si installa una nuova versione di Android, potrebbero comunque aggiornarsi da sole (ciò a seconda delle scelte operate da ciascun utente) ma, ad ogni modo, la disattivazione degli update delle app potrebbe accelerare il processo di aggiornamento del sistema operativo.

