Il mese di settembre è iniziato da un paio di settimane e per la maggior parte delle persone questo significa essere rientrati a pieno regime nella solita routine di lavoro, che implica anche il dover incastrare incontri e appuntamenti vari tra mille altri impegni; quest’ultima attività, comunque, risulta decisamente meno ardua da gestire grazie alle ultime novità di Gmail, attinenti proprio alla programmazione degli appuntamenti.

Programmare gli appuntamenti direttamente da Gmail

Saltare tra Gmail e Google Calendar per individuare il giorno e l’ora giusti per programmare il prossimo incontro è indubbiamente una seccatura, ma l’ultima novità di Gmail la elimina di netto, permettendo altresì di dire addio alla frustrazione legata al dover organizzare un appuntamento con persone i cui calendari non siano visibili.

Trovare il momento perfetto per programmare un incontro è semplicissimo, basta:

Scrivere una nuova email con dei destinatari, oppure aprire un’email ricevuta da qualcuno con cui si abbia necessità di incontrarsi. Cliccare l’icona di Calendar in fondo al messaggio o, se non presente, cliccare l’icona a tre punti (Altro) e scorrere fino a “Set up a time to meet” (“Imposta un orario per l’incontro”). Selezionare la voce “Offer times you’re free”. Il calendario dell’utente verrà aperto in un pannello apposito alla destra dell’email, consentendo di selezionare al volo uno o più orari disponibili, con possibilità di aggiungere anche più orari per giorno o orari in giorni diversi. Cliccare “Next” e procedere alla compilazione di tutti i campi contenenti informazioni rilevanti dell’incontro (titolo, durata, luogo e descrizione). Cliccare “Add to email” per inviare gli orari proposti ai destinatari dell’email. Da lì, questi ultimi potranno scegliere un orario compatibile coi propri impegni e, una volta selezionato, l’evento apparirà nel calendario di entrambi.

Al netto di quanto detto, Google offre altri due metodi per programmare incontri direttamente da Gmail: il primo consiste nel creare un evento partendo direttamente da un’email nella propria casella di posta: è sufficiente aprire il menù a tre punti e selezionare “Crea evento” per ottenere la creazione di un invito di calendario con dettagli precompilati.

In aggiunta a questo, esiste adesso anche la possibilità di creare un nuovo evento di Calendar mentre si sta scrivendo la mail, ottenendo, in questo modo, anche l’inserimento di un comodo smart chip — che riassume i dettagli dell’evento — direttamente nel corpo della mail.

Creare eventi Calendar in Gmail e aggiungerli ad un’email

Ecco i pochi semplici passaggi da mettere in pratica:

Scrivere una nuova email con dei destinatari oppure rispondere ad un’email ricevuta da qualcuno con cui si abbia necessità di incontrarsi. Cliccare l’icona di Calendar in fondo al messaggio o, se non presente, cliccare l’icona a tre punti (Altro) e scorrere fino a “Set up a time to meet” (“Imposta un orario per l’incontro”). Selezionare “Crea evento”. Il calendario dell’utente verrà aperto in un pannello apposito alla destra dell’email, con titolo e partecipanti precompilati dall’email. Il calendario in questione mostra gli orari disponibili di tutti i partecipanti, ove possibile. Non resta che compilare i campi rimanenti. Cliccare “Salva” per inviare l’invito, con contestuale aggiunta dei dettagli dell’evento al corpo dell’email.

La versione più recente dell’app di Gmail per dispositivi Android è comodamente scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

