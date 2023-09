Una curiosa novità è in arrivo su Gmail per Android e iOS: presto sarà possibile rispondere alle e-mail utilizzando le reazioni con le emoji, anche se per il momento non è ancora chiaro il modo. Vediamo quello che sappiamo su questa novità, alla quale Google sta ancora lavorando.

Le reazioni con emoji in arrivo su Gmail per Android

Il funzionamento dovrebbe essere simile a quello che già vediamo su altre applicazioni di messaggistica, come ad esempio WhatsApp, e sulla posta elettronica di Microsoft Outlook. La casa di Redmond permette infatti di inviare una reazione in risposta a un messaggio via e-mail, che viene mostrata al mittente (ed eventualmente agli altri coinvolti nella conversazione) nella parte in alto a destra della schermata.

Sull’app Gmail ci sarà una preselezione di emoji tra le quali scegliere (il codice sorgente anticipa queste “🙏🎉😊💖😂👍”), ma sembra sia previsto anche un pulsante per avere accesso a tante altre, in modo da poter scatenare la creatività anche nelle reazioni. Potrebbe essere possibile reagire direttamente dalla schermata principale, senza la necessità di aprire l’e-mail completa. Per ora sembra che la nuova funzionalità riguardi solo un ristretto numero di utenti Android e iOS e che sia in fase di test. Potrebbe in seguito essere resa disponibile sulla versione web.

Non sappiamo quando potremo effettivamente mettere le dita su questa novità per Gmail, ma siamo certi che diversi utenti apprezzeranno la funzione (soprattutto nelle conversazioni informali). Nel frattempo potete assicurarvi di mantenere aggiornata l’app Gmail passando dal badge qui in basso:

