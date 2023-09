Lycamobile ha avviato una campagna SMS per avvisare i clienti del lancio del servizio VoLTE, che consente di effettuare chiamate rimanendo sulla rete 4G (che ricordiamo essere di Vodafone in questo caso). Il servizio si sta dunque allargando ulteriormente e ha raggiunto ormai la maggior parte degli operatori telefonici italiani.

Lycamobile accoglie il servizio VoLTE: le chiamate restano su rete 4G!

Lycamobile è uno degli operatori virtuali che si appoggia alla rete 4G di Vodafone, e come praticamente tutti quelli che sfruttano quest’ultima, mette a disposizione una velocità massima limitata in download e in upload (in questo caso fino a 60 Mbps). Normalmente uno smartphone che opera in 4G effettua uno switch sulla rete 3G quando viene effettuata o ricevuta una telefonata, ma l’operatore rosso ha proceduto già da un po’ al progressivo spegnimento della rete 3G. Gli utenti degli operatori senza supporto al VoLTE si ritrovano perciò costretti a passare alla rete 2G per le chiamate, con conseguenti cali di qualità e di fatto l’impossibilità a navigare.

Questo anche con Lycamobile, almeno finora; il MVNO ufficializza oggi il lancio del servizio VoLTE attraverso una campagna SMS e il seguente messaggio:

“Novità esclusive da Lyca Mobile! Le chiamate 4G (VoLTE) ora sono disponibili sulla nostra rete, offrendovi chiamate più chiare e stabili sui dati mobili. Sei uno dei primi clienti ad essere invitato ad utilizzare questo nuovo servizio. Ci auguriamo che ti piaccia! Per utilizzare le chiamate 4G, assicuratevi che il vostro telefono sia aggiornato e attivate l’opzione “VoLTE” nelle impostazioni del telefono“.

Il VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia che consente di effettuare chiamate restando sulla rete 4G: ne conseguono non solo una migliore qualità e stabilità delle telefonate, ma anche la possibilità di navigare durante queste ultime. Per poter usufruire del VoLTE è necessario disporre di uno smartphone compatibile, con opzione abilitata all’interno delle impostazioni (sulla One UI di Samsung, ad esempio, basta seguire “Impostazioni > Connessioni > Reti mobili > Chiamate VoLTE“, ma i percorsi sono simili su altri dispositivi).

Allo stato attuale, Lycamobile non ha fornito una lista degli smartphone compatibili, e per questo immaginiamo (e speriamo) che i modelli siano parecchi. Per verificare se il VoLTE risulta abilitato, basta effettuare una chiamata di prova (alcuni dispositivi visualizzano un’apposita icona nella barra di stato) e controllare se viene effettuano o meno uno switch al 2G. Non sappiamo se il VoLTE sia attivo solo per i clienti che abbiano già ricevuto l’SMS, ma è probabile che sia così visto che sembra che l’operatore stia procedendo per gradi.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte operatori virtuali