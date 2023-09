Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio della versione 3.0 dell’app Trova il mio dispositivo, con la quale arriva una novità ben visibile da subito.

Basta aprire l’applicazione, infatti, per accorgersi che è cambiato il logo ufficiale, così com’era già emerso negli scorsi mesi: ciò, peraltro, non dovrebbe stupire più di tanto se si considera che il colosso di Mountain View ha in programma importanti novità per questo servizio, che si prepara ad arricchirsi di alcune attese funzionalità.

Trova il mio dispositivo ha cambiato logo

E così per il nuovo logo di Trova il mio dispositivo è arrivato il momento dell’esordio ufficiale e con la versione 3.0 dell’applicazione gli utenti noteranno il passaggio da quello vecchio in unica colorazione verde a quello più vivace in quattro colori (con due tonalità di verde e blu):

Ricordiamo che il colosso di Mountain View nei prossimi mesi lancerà la nuova rete di Trova il mio dispositivo, grazie alla quale gli utenti avranno la possibilità di rintracciare i loro device anche quando sono spenti o senza la batteria.

Al momento non è chiaro se tale novità rappresenterà una funzione esclusiva degli smartphone della serie Google Pixel 8 e degli altri nuovi device dell’azienda o se, al contrario, sarà supportata anche dai modelli già lanciati.

Per saperne di più probabilmente ci sarà da avere pazienza ancora per qualche settimana: il prossimo mese, infatti, è in programma l’evento di lancio della serie Google Pixel 8 e il colosso di Mountain View dovrebbe sfruttare l’occasione per presentare anche questo nuovo servizio.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Chi desidera scaricare le ultime versioni disponibili di Trova il mio dispositivo per Android può fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione è disponibile anche nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: