Negli ultimi anni Google non ha fatto segreto di avere grandi progetti per il settore smart home e l’app Google Home sta gradualmente diventando un vero e proprio hub centrale per tutti i dispositivi intelligenti che si integrano con Google Assistant.

Il colosso di Mountain View sta lentamente portando i suoi dispositivi Nest nell’app Google Home ma fino a questo momento i sensori Nest Protect sono stati lasciati un po’ da parte.

In arrivo un’importante aggiunta per Google Home app

Di recente il team di Google ha confermato che sta lavorando per aggiungere dispositivi Nest Protect all’app Google Home ma non ha condiviso una tempistica precisa.

Ebbene, nelle scorse ore dei riferimenti a questi sensori sono stati riscontrati nell’app del colosso di Mountain View e ciò sembra suggerire che i lavori di integrazione procedono spediti e che presto potrebbero esserci novità al riguardo. In particolare, durante l’impostazione di una routine, alcuni utenti hanno scoperto che Nest Protect era elencato tra i due dispositivi iniziali e ciò potrebbe essere frutto di un recente aggiornamento rilasciato da Google.

Ricordiamo che i sensori della serie Nest Protect sono rilevatori di fumo e del monossido di carbonio e sono particolarmente apprezzati da coloro che desiderano tenere sempre sotto controllo la qualità dell’aria della propria abitazione (potete trovare la pagina dedicata sul Google Store seguendo questo link).

C’è da tenere presente che questa non è la prima apparizione dei sensori Nest Protect in Google Home app ma i precedenti avvistamenti non hanno portato novità sostanziali per gli utenti e, pertanto, ai possessori di tali device non resta altro da fare che incrociare le dita e sperare che ci siano importanti novità da Google.

Se desiderate scaricare le ultime versioni di Google Home app potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) oppure sul Google Play Store