Qualche settimana fa vi abbiamo riportato le notizie dell’inizio delle fasi di distribuzione di una nuova funzionalità per la celebre applicazione di messaggistica WhatsApp, ovvero la possibilità di inviare immagini e video in alta qualità; il processo di distribuzione si è ora concluso e la nuova funzione risulta disponibile per tutti gli utenti. Ciò nonostante il team di sviluppatori dietro il software in questione non si adagia sugli allori, è infatti stata individuata una comoda modifica attualmente disponibile nella versione beta del software.

WhatsApp completa il rilascio della funzionalità di condivisione di foto e video in HD

Non si tratta di qualcosa di nuovo, abbiamo già avuto modo di vedere come tutto fosse iniziato con i beta test per immagini e video inerenti alla possibilità di condividere queste tipologie di file in alta qualità; in seguito vi abbiamo riportato la notizia dell’inizio dell’implementazione delle nuove funzionalità, sia per la condivisione di foto che di video in HD.

Nelle ultime ore una portavoce dell’azienda ha confermato ai colleghi di The Verge che “Sia le foto HD che i video HD sono stati diffusi a livello globale“, concludendo così il processo di distribuzione della funzionalità già menzionata.

Ora gli utenti di tutto il mondo hanno la possibilità di condividere immagini e video ad alta risoluzione, una volta selezionato il contenuto che si vuole inviare è sufficiente cliccare il nuovo pulsante HD dalla barra degli strumenti superiore, in seguito apparirà una nuova finestra che permette all’utente di scegliere con quale risoluzione condividere il file, Qualità standard è impostata come predefinita ma è ora disponibile anche la nuova opzione Qualità HD. Una volta operata la scelta è sufficiente cliccare sul tasto Invio, tutti i file inviati in alta risoluzione verranno visualizzati con un tag “HD” nella conversazione.

Per quel che concerne i video è doveroso specificare che, nel momento in cui volessimo condividere un video a risoluzione 8K, esso verrà inviato con una risoluzione fino a 720p: l’alternativa per ovviare a questo “inconveniente” è inviare il video come documento, procedura che riceve una comoda aggiunta nell’ultima versione beta di WhatsApp.

WhatsApp beta semplifica l’invio di file in qualità originale

Nelle ultime ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento WhatsApp beta per Android, che porta l’app alla versione 2.23.19.3; l’update in questione sta implementando la possibilità di condividere rapidamente foto e video di qualità originale grazie ad una piccola aggiunta nel selettore documenti.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, il team di sviluppatori di WhatsApp ha aggiunto una nuova voce al menù che consente di selezionare i documenti da condividere, alcuni beta tester stanno infatti visualizzando una nuova scorciatoia Choose from gallery che rende più semplice per gli utenti selezionare foto e video dalla galleria delle app. Era infatti già possibile selezionare foto e video da inviare come documento, ma la nuova aggiunta semplifica di fatto l’intero processo di selezione e invio.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma beta

Qualora sul vostro dispositivo non riusciste ancora a visualizzare la nuova funzione che consente l’invio di immagini e video in HD non disperate, sarà infatti sufficiente aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile tramite il Google Play Store, operazione che potete svolgere servendovi del bade sottostante.

Se invece siete interessati a provare in anteprima le ultime novità in fase di test, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link); qualora il programma beta fosse al completo è comunque possibile provvedere all’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (cliccando su questo link).

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp vuole migliorare la popolarità dei canali con i filtri di ricerca