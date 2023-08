Il team di sviluppatori dietro la celebre applicazione di messaggistica WhatsApp, dopo aver ufficialmente esteso la funzione che consente di inviare foto in alta qualità al canale stabile, attinge nuovamente dalla versione beta dell’app per portare a tutti gli utenti una nuova funzionalità.

Dopo poco più di un mese di beta testing infatti, WhatsApp riceve la funzione che permette l’invio dei video in alta qualità.

Ora WhatsApp consente anche l’invio dei video in alta qualità

Come anticipato in apertura, la famosa applicazione di messaggistica istantanea sta ricevendo una nuova funzione che farà felici molti utenti, è infatti ampiamente diffusa con l’ultima versione v2.23.16.76 la possibilità di condividere video tramite WhatsApp ad alta risoluzione (1280 x 720), come potete notare dagli screenshot qui sotto.

Come si evince dalle immagini, il processo per la condivisione di un video in alta qualità tramite WhatsApp è il medesimo già visto per l’invio delle immagini, una volta selezionato il video che si vuole inviare è sufficiente cliccare il nuovo pulsante HD dalla barra degli strumenti superiore dell’editor video.

In seguito apparirà una nuova finestra che permette all’utente di scegliere con quale risoluzione condividere il filmato, Qualità standard (864 x 480) è impostata come predefinita ma è ora disponibile anche la nuova opzione Qualità HD (1280 x 720). Una volta operata la scelta è sufficiente cliccare sul tasto Invio, tutti i video inviati con una risoluzione di 720p verranno visualizzati con un tag “HD” nella conversazione.

È bene sottolineare che, nel momento in cui volessimo condividere un video a risoluzione 8K, esso verrà inviato con una risoluzione fino a 720p, comunque superiore a quanto finora concesso; è comunque possibile come di consueto aggirare questo limite inviando il video come documento tramite WhatsApp.

Utilizzando la nuova funzionalità i video verranno sì condivisi con una risoluzione maggiore ma ovviamente occuperanno più spazio nella memoria del dispositivo, nonché richiederanno più tempo sia per essere caricati che scaricati.

Come anticipato la nuova funzionalità è già disponibile con l’ultima versione stabile di WhatsApp, qualora non riusciste ancora a visualizzarla potete procedere all’aggiornamento dell’app tramite Google Play Store grazie al badge sottostante.

