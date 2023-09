In occasione della presentazione della serie Google Pixel 8 il colosso di Mountain View potrebbe avere un’importante novità anche per quanto riguarda il settore delle cuffie true wireless: pare, infatti, che abbia in programma di sfruttare l’evento per lanciare nuove colorazioni di Google Pixel Buds Pro.

Nelle scorse ore il leaker Paras Guglani su Twitter ha reso noto che Google il 4 ottobre, giorno della presentazione della serie Google Pixel 8, svelerà le due nuove varianti cromatiche delle sue apprezzate cuffie, che andranno ad aggiungersi alle quattro già disponibili (Coral, Lemongrass, Fog e Charcoal).

Due inedite colorazioni per Google Pixel Buds Pro

A dire del leaker, le due nuove colorazioni saranno chiamate Porcelain e Sky Blue mentre non dovrebbero esserci altre novità per quanto riguarda le caratteristiche rispetto al modello lanciato lo scorso anno.

Questa è la dotazione tecnica di Google Pixel Buds Pro:

Dimensioni cuffia: 23,72 x 22,03 x 22,33 mm

Peso cuffia: 6,2 grammi

Dimensioni custodia: 50 x 63,2 x 25 mm

Peso custodia: 62,4 grammi (con auricolari inclusi)

Driver dinamici custom da 11 mm

Caratteristiche audio: ANC (Cancellazione attiva del rumore) Modalità trasparenza Equalizzazione del volume Gestione attiva della pressione intra-auricolare

Acquisizione vocale: ogni cuffia è dotata di tre microfoni, un “voice accelerometer” e delle cover anti-vento

Sensoristica delle cuffie: Sensori capacitivi (tap e swipe) per musica, chiamate e controlli dell’Assistente Sensore di prossimità a infrarossi (rileva quando le cuffie vengono indossate per mettere automaticamente play e pausa) Accelerometro e giroscopio per rilevare i movimenti

Sensoristica della custodia di ricarica: sensore dell’effetto hall (rileva apertura e chiusura)

Certificazione cuffie: IPX4 (resistenza ad acqua e sudore)

Certificazione custodia: IPX2 (resistenza all’acqua)

Connettività: Bluetooth 5.0

Autonomia: 11 ore in riproduzione continua senza ANC, con una singola ricarica 7 ore in riproduzione continua con ANC, con una singola ricarica 31 ore in riproduzione continua con ANC, sfruttando anche la custodia di ricarica

Ricarica: wireless (Qi) e tramite USB Type-C

Anche il prezzo dovrebbe rimanere invariato rispetto a quello dei modelli già disponibili (qui trovate un’offerta su Amazon). Staremo a vedere.

