Proseguono le iniziative promozionali legate ad Amazon Seconda Mano, la sezione del sito che ha preso il posto di Warehouse Deals e che è dedicata ai prodotti resi e usati. Il colosso dell’e-commerce lancia quest’oggi il 30% di sconto su tanti prodotti selezionati: vediamo come funziona la nuova promozione.

Sconto del 30% su una selezione di prodotti Amazon Seconda Mano

Alla fine di agosto Amazon ha lanciato uno sconto del 20% su una selezione di prodotti della sezione Seconda Mano, e da oggi fa di meglio: a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 settembre e fino alle 23:59 del 10 settembre 2023, propone uno sconto del 30% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda Mano. Il prezzo finale apparirà direttamente durante il checkout, una volta selezionato l’indirizzo per la spedizione.

I prodotti selezionati sono parecchi e sono contraddistinti da un’apposita dicitura (“Risparmia 30% al checkout“): questa risulta particolarmente utile dato che a volte vengono coinvolte solamente colorazioni o versioni specifiche dei prodotti. Come sempre potete utilizzare i filtri nella pagina dedicata per spostarvi tra gli scaffali virtuali e dare uno sguardo alle varie categorie di prodotti, oppure potete cercare prodotti specifici sfruttando la barra di ricerca (avendo cura di aver selezionato l’apposita sezione nella tendina accanto).

Come ormai dovreste sapere, i prodotti Seconda Mano (ex Warehouse Deals) vengono classificati in base allo stato: si parte dal “Come nuovo” per i prodotti che sono sostanzialmente stati restituiti senza danni o mancanze (magari con scatola danneggiata) e si passa a “Ottime condizioni“, “Buone condizioni” e “Condizioni accettabili” a mano a mano che i “danni” si fanno più importanti. Si può andare da piccoli graffi a consistenti ammaccature o mancanza di accessori: queste ultime vengono specificate nel paragrafo dedicato alla “Condizione“. Tutti i prodotti offrono la normale garanzia Amazon (qui potete trovare tutti i dettagli sul funzionamento di Amazon Seconda Mano).

Anche stavolta la selezione di prodotti Amazon Seconda Mano in offerta coinvolge la tecnologia, e potreste imbattervi in smartphone, tablet, smartwatch, accessori e tanto altro in promozione. Per scoprire l’intera selezione non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti ad approfittarne per portarvi a casa in sconto ciò che stavate cercando.

Selezione con sconto del 30% Amazon Seconda Mano

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android: la classifica di settembre 2023