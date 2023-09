Secondo un recente rapporto la possibilità di inviare messaggi ai propri amici di Facebook e Instagram tramite entrambe le app sembra ormai prossima al termine.

I motivi di una scelta del genere da parte di Meta non sono noti e la società stessa non ha rivelato nulla in merito, tuttavia sono emerse prove che dimostrano che la messaggistica tra i due social è sul viale del tramonto.

In un recente tweet l’informatore e sviluppatore Alessandro Paluzzi ha mostrato uno screenshot di un messaggio diretto ricevuto da Meta che lo informa del fatto che su Instagram non sarà più possibile chattare con gli amici di Facebook dopo metà ottobre.

#Instagram is considering removing the ability to chat with #Facebook friends after mid-October 👀 pic.twitter.com/LSkq09lv7s — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 31, 2023

Tra poco più di un mese gli utenti di Facebook e Instagram potrebbero dover tornare a passare da un’app all’altra solo per controllare i propri messaggi.

Sebbene non esista alcuna dichiarazione ufficiale sul motivo di questa scelta, alcuni esperti sostengono che servirebbe a combattere il controllo normativo.

Tuttavia serpeggiano preoccupazioni relative alla possibilità che anche altre funzionalità simili potrebbero essere eliminate, come ad esempio la condivisione di storie e altro su entrambi i social.

