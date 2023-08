I video brevi di Instagram potrebbero allungarsi per allinearsi alla concorrenza diretta. Attualmente i video Reels hanno una durata massima di tre minuti, ma prossimamente questo limite potrebbe essere esteso a dieci minuti, come accaduto per TikTok tempo fa.

Stando a quanto riportato dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, Instagram starebbe sperimentando la possibilità di caricare Reels che durano fino a 10 minuti.

Anche i Reels di Instagram potranno durare fino a 10 minuti?

Meta, la società madre di Instagram, ha confermato che gli screenshot condivisi sull’estensione dei Reels provengono da un “prototipo interno”, tuttavia non è stato specificato quando questo cambiamento verrebbe implementato.

Ormai è chiaro che i confini tra i social si stanno sempre più sfumando e definire Instagram come “piattaforma fotografica”, TikTok come “piattaforma di video brevi” e YouTube come “piattaforma di video lunghi” ha sempre meno senso.

L’obiettivo delle principali piattaforme è quello di offrire la migliore esperienza “tutto in uno” possibile e per questo continueranno a studiarsi a vicenda e replicare i cambiamenti e le funzionalità che per la concorrenza si sono dimostrati vantaggiosi.

Con ogni piattaforma che gareggia per essere il miglior tuttofare, si potrebbe pensare che diventeranno tutte uguali e magari Facebook e Instagram finiranno per diventare un tutt’uno, essendo entrambe di Meta.

Potrebbe interessarti: Facebook e Instagram cambiano ancora per accontentare l’Unione Europea