Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy Tab S9 FE e Samsung Galaxy Tab S9 FE+, tablet che il colosso coreano dovrebbe presto lanciare sul mercato.

Nelle scorse ore sono emersi quelli che dovrebbero essere i prezzi in Europa dei nuovi device di Samsung (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), i quali sembrano confermare le indiscrezioni diffuse in precedenza.

Ecco quanto potrebbero costare Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+

Il modello più piccolo, Samsung Galaxy Tab S9 FE, dotato di un display da 11 pollici, nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata dovrebbe essere venduto a 549,99 euro.

Il fratello maggiore, con un display da 12,4 pollici, nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata dovrebbe essere invece venduto a 749,99 euro.

Ovviamente tali prezzi potrebbero essere soggetti a variazioni anche di una certa entità nei vari Paesi (ciò in base alle tasse locali) ma possono comunque essere usati come punto di riferimento per entrambi i nuovi tablet del colosso coreano.

Ricordiamo che, sulla base di quanto è emerso sino a questo momento, i tablet della serie Samsung Galaxy Tab S9 FE possono essere considerati come delle varianti meno potenti e più economiche dei modelli della serie Samsung Galaxy Tab S9 e tra le loro principali caratteristiche vi dovrebbero essere la connettività 5G (opzionale), un processore Samsung Exynos 1380 (meno potente del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 usato sulla serie di punta) e varie colorazioni (Gray, Light Green, Light Pink e Silver). Al momento non è chiaro se per questi due tablet Samsung abbia deciso di puntare su un pannello AMOLED o LCD.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire quando questi due tablet saranno lanciati e se saranno confermati tali prezzi.

