Il team di sviluppatori di WhatsApp sta testando una nuova importante funzionalità che permetterà agli utenti di collegare più account allo stesso dispositivo Android. In particolare, la versione 2.23.18.21 dell’app WhatsApp Beta per Android ha introdotto la possibilità di aggiungere un account secondario.

Le novità della versione 2.23.18.21 di WhatsApp Beta per Android

Questa novità era già stata annunciata nelle scorse settimane, ma ora sembra essere in fase di rilascio più ampio. Con il multi-account gli utenti potranno gestire le conversazioni di più numeri di telefono con un’unica app, mantenendo separate notifiche e chat. Come si evince dallo screenshot che trovate qui sotto, sarà possibile passare da un account all’altro senza dover utilizzare dispositivi o app parallele, il tutto avverrà comodamente dall’app installata sul proprio smartphone.

Al momento sembra che si possa aggiungere un solo account secondario, ma WhatsApp potrebbe aumentare questo limite in futuro. La novità è stata accompagnata dalla nuova interfaccia per le impostazioni dell’app, ora in una veste tutta nuova, che rende più moderna e intuitiva la navigazione tra le diverse opzioni.

La funzione multi-account verrà rilasciata gradualmente nei prossimi giorni a un numero sempre maggiore di beta tester che scaricheranno l’ultima versione 2.23.18.21 di WhatsApp Beta per Android. Si tratta di una novità molto attesa dagli utenti, che finora erano costretti a ricorrere alla funzione che permette di clonare le app che consente di utilizzare più numeri su uno stesso smartphone.

La funzione, ora integrata direttamente nell’app e come detto attualmente in fase di test, pone fine a un problema non indifferente che andava a limitare tutti gli utenti che utilizzavano smartphone privi del supporto per la funzione precedentemente menzionata; in passato, infatti, tutti questi utenti erano obbligati a ricorrere a soluzioni alternative per aggirare il problema, ma a breve questa necessità sparirà del tutto.

L’introduzione del multi-account semplificherà notevolmente la gestione di più account e renderà l’app di WhatsApp senza dubbio più versatile. La piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo si adegua così alle esigenze di chi usa sia numeri personali che di lavoro sullo stesso device.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 2.23.18.21 beta la trovate qui.

