All’inizio di quest’anno Google ha annunciato che Wear OS e Android riceveranno una nuova funzionalità “Watch Unlock” che consente agli smartwatch di mantenere sbloccato lo smartphone a esso connesso.

Watch Unlock, precedentemente nota come Smart Lock, è stata inizialmente annunciata come funzionalità per gli smartwatch Wear OS 3 “idonei”. Questa funzionalità sembra essere in arrivo per la serie di smartwatch Samsung Galaxy Watch5.

Watch Unlock in arrivo su Samsung Galaxy Wach5?

Con l’aggiornamento a Wear OS 4 sembra che la serie Galaxy Watch5 riceverà il supporto per Watch Unlock.

Secondo quanto riportato da Mishaal Rahman su X, nella One UI Watch 5 basata su Android 13, attualmente in fase di lancio per i dispositivi Galaxy Watch5, è presente la stringa “com.google.android.clockwork.active_unlock” che il mese scorso è stata individuata per Google Pixel Watch 2 e Galaxy Watch6 all’interno di Google Play Console, quindi non appena Google attiverà questa funzionalità, anche gli smartwatch Galaxy Watch5 potranno utilizzarla.

Al momento non è chiaro se Watch Unlock diventerà disponibile anche per altri marchi come Fossil o Mobvoi, dato che Google ha affermato fin da subito che questa funzionalità è riservata agli smartwatch “idonei”.

