Qualche anno fa, la decisione di Samsung di scrivere la parola fine alla storia della serie Note — i cui ultimi rappresentanti rimangono, dunque, i Galaxy Note 20 — aveva fatto storcere il naso a tanti appassionati e addetti ai lavori, tuttavia il mercato sembra aver dato ragione al produttore: gli smartphone pieghevoli delle serie Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold — che, in parte hanno raccolto l’eredità degli iconici phablet e in parte li hanno rimpiazzati nella parte più alta del listino — hanno già raggiunto numeri di vendita superiori.

I Galaxy Z Fold e Flip sono un successo, parola di Samsung

La gamma dei pieghevoli del brand sudcoreano si è rinnovata da poco con l’entrata in scena dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5, che hanno migliorato ulteriormente i già ottimi predecessori e dato prova di un livello di maturità ormai notevole raggiunto dai foldable. I recenti numeri delle vendite testimoniano come Samsung sia stata capace di guidare la crescita di un nuovo segmento di mercato attraverso una nuova storia di successo.

Parlando a Berlino, nel contesto di IFA 2023, Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europa, ha pronunciato una frase molto significativa: “I nostri ultimi smartphone pieghevoli vengono venduti a ritmo sostenuto. Infatti, le vendite annuali dei nostri dispositivi pieghevoli hanno superato quelle della serie Note in Europa”.

Allo stato attuale, il produttore non ha fornito dei numeri esatti, né tantomeno diffuso dettagli relativi all’andamento delle vendite in altri mercati (anche se da recenti report sappiamo che i pre-ordini in India sono cresciuti del 70% e che a livello globale sono già state vendute oltre 10 milioni di unità). È comunque degno di nota il dato sulla ripartizione delle vendite dei pieghevoli, con un rapporto di 7:3, Samsung Galaxy Z Flip5 sta stracciando Samsung Galaxy Z Fold5, confermando le aspettative della stessa Samsung: sono i pieghevoli a conchiglia a trainare le vendite. Per quanto riguarda i colori preferiti dai clienti, gli acquirenti di Z Flip5 optano maggiormente per Graphite e Mint, mentre Z Fold5 si vende maggiormente in Icy Blue e Phantom Black. Un altro dato degno di nota è quello che parla di una crescita progressiva dell’Average Selling Price (ASP).

Se da una parte l’eredità dell’iconica serie Note non è andata dispersa — l’elemento distintivo, la S Pen con tutte le funzioni dedicate, sopravvive non solo sui Fold, ma anche sui Galaxy S Ultra e sui tablet di fascia alta —, dall’altra la scelta di puntare sui pieghevoli sta chiaramente premiando Samsung e l’eventuale creazione di versioni Fan Edition potrebbe rappresentare una svolta ulteriore.

