I possessori di Nothing Phone (1) dovranno attendere ancora pochi giorni prima dell’arrivo dell’aggiornamento ufficiale che porterà Nothing OS 2.0 sul precursore della serie di smartphone di Carl Pei.

Lanciato assieme a Nothing Phone (2) lo scorso luglio, Nothing OS 2.0 è la nuova iterazione dell’interfaccia proprietaria di Nothing, basata su Android 13 ma che introduce, rispetto alla prima versione, diverse novità come widget nella lockscreen, un app locker, icone monocromatiche e tante altre altre piccole chicche grafiche e non che renderanno lo smartphone ancora più personalizzabile.

Nothing OS 2.0 in rollout dalla prossima settimana su Phone (1)

Tramite un post su X, il profilo del produttore ha fatto sapere che il rollout di Nothing OS 2.0 per Phone (1) comincerà la prossima settimana, mantenendo fede alla promessa di rilasciare il nuovo aggiornamento sul primo modello entro la fine del mese di agosto. All’inizio del mese, infatti, Carl Pei aveva annunciato che i test interni del nuovo aggiornamento erano già cominciati.

Nel post in questione non si fa riferimento a quali funzionalità arriveranno nello specifico su Nothing Phone (1), ma possiamo aspettarci che la maggior parte, se non tutte, delle novità dell’interfaccia introdotta con Phone (2) verranno portate senza troppi problemi anche sullo smartphone di scorsa generazione.

Nothing Phone (1), lanciato lo scorso anno con la versione 1 dell’interfaccia basata su Android 12, è stato velocemente aggiornato alla versione 1.5 (attualmente ci troviamo alla versione 1.5.6 di Nothing OS). È dunque questione di pochi giorni prima che i possessori di questo smartphone ricevano la versione 2.0 del software, sperando che non vada a peggiorare le performance fotografiche come accaduto con l’ultimo aggiornamento per Phone (2).

