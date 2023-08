Fin dal lancio degli AirTag da parte di Apple, avvenuto nella primavera del 2021, il panorama dei localizzatori GPS, un settore più datato di quanto si possa pensare, sta conoscendo una crescita esponenziale con una proliferazione di prodotti da varie aziende. Un’espansione non priva di ombre come dimostrato dalla collaborazione tra Apple e Google nel cercare di contrastare il problema del tracciamento indesiderato tramite AirTag e localizzatori Bluetooth simili.

Anche Samsung punta a conquistare fette di mercato in questo settore e fermare l’egemonia degli AirTag grazie al Galaxy SmartTag 2, successore della prima generazione lanciata nel 2021, di cui, ormai da mesi, si susseguono rumor e indiscrezioni che ne hanno confermato il design e alcune specifiche tecniche cruciali come il supporto al Bluetooth 5.3 e alla tecnologia UWB (banda ultra larga).

Nelle scorse ore un nuovo leak ha fatto luce sulle colorazioni disponibili al lancio nonché le opzioni di vendita tra cui spunta un bundle.

Spuntano le colorazioni di lancio di Galaxy SmartTag 2: cosa sappiamo finora

L’indiscrezione odierna ci giunge dal portale specializzato MobileFun, fonte affidabile per quel che concerne il mondo del colosso coreano, che ha svelato le due colorazioni di lancio dei prossimi Galaxy SmartTag che verranno commercializzati inizialmente in versione nera e bianca.

Nonostante non si tratti di una notizia particolarmente entusiasmante, è bene ricordare che si tratta di colorazioni disponibili al lancio, un periodo iniziale in cui i produttori tendono a voler testare il mercato e verificare il modo in cui un determinato prodotto viene recepito dall’utenza prima di rilasciare colorazioni aggiuntive. Pertanto, lo stesso portale sottolinea che non è da escludere l’ipotesi di nuove colorazioni nei mesi seguenti.

Come anticipato in apertura e come confermato dal portale stesso, tutti i Galaxy SmartTag 2 supporteranno la tecnologia UWB abbandonando la strategia dei predecessori in cui questa era disponibile solo sulla variante Plus e non su quella standard.

Nel leak emergono anche le strategie di vendita al dettaglio di samsung che sarebbe intenzionata a proporre i Galaxy SmartTag 2 sia in versione singola che in un bundle (seriale di fabbrica EI-T5600KWEGEU) costituito da quattro unità di cui 2 nere e 2 bianche.

Vi ricordiamo inoltre che i prossimi Galaxy SmartTag supporteranno numerose funzioni intelligenti tra cui la creazione di un perimetro virtuale all’infuori del quale il dispositivo invierà delle notifiche di avvertimento; il tutto sarà gestibile dall’applicazione SmartThings Find, l’hub di controllo dei ricevitori smart di Samsung e diretta concorrente dell’ecosistema Dov’è di Apple.

Detto ciò, quando verranno lanciati i Galaxy SmartTag 2? Le informazioni in merito sono ancora alquanto fumose: alcuni parlano del mese di settembre mentre le indiscrezioni più credibili, tra cui MobileFun accennano a un lancio previsto per la prima metà di ottobre. Non ci resta che attendere i prossimi leak per saperne di più; noi saremo qui a raccontarveli.

