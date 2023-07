Sembra sempre più vicino il lancio da parte di Samsung della seconda generazione del suo tracker Bluetooth, il Galaxy SmartTag 2. Il dispositivo ha ottenuto una nuova certificazione presso la FCC, che ne ha mostrato anche il design differente rispetto alla prima generazione.

Il primo Samsung Galaxy SmartTag è stato rilasciato nel 2021 ed è arrivato sul mercato in due modelli: il primo, più economico, era dotato soltanto della tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), mentre il secondo, più costoso, affiancava al BLE la tecnologia dell’Ultra-wideband che permette di ottenere una maggiore precisione nella localizzazione del dispositivo.

Le uniche informazioni sul modello di nuova generazione, che presumibilmente si chiamerà Samsung Galaxy SmartTag 2, sono arrivate grazie alla certificazione presso il database del Bluetooth Special Interest Group (BSIG), l’ente che concede in licenza le tecnologie e i marchi Bluetooth ai vari produttori.

Da questo database è emerso che il tracker di nuova generazione necessiterà dell’app SmartThings di Samsung per funzionare. È molto probabile dunque che anche il nuovo modello sarà compatibile esclusivamente con i dispositivi della serie Galaxy, mentre non è chiaro se sarà aggiornato per renderlo compatibile con la rete Trova il mio dispositivo di Google, che sta per ricevere particolari attenzioni.

Ecco il design del nuovo Samsung Galaxy SmartTag 2

Nelle scorse ore Samsung Galaxy SmartTag 2 ha ottenuto una nuova certificazione presso la FCC, dove è stato mostrato con il numero di modello EI-T5600. Dalla lista emerge che il dispositivo sarà rilasciato in un solo modello base, che a differenza della prima generazione sarà compatibile con la tecnologia UWB.

La certificazione porta con sé anche una prima immagine del tracker, che abbandona il design squadrato del primo modello e si presenta con una forma a pillola più allungata. Il passante risulta anche molto più grande del modello precedente, il che lo rende più facile da attaccare a chiavi, valigie o qualunque altro oggetto.

Inizialmente, grazie anche alle prime certificazioni emerse già il mese scorso, si pensava che Samsung Galaxy SmartTag 2 sarebbe stato presentato in occasione del Galaxy Unpacked che ha visto protagonisti Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5.

Durante la presentazione non è però stato annunciato nulla al riguardo, dunque è probabile che Samsung abbia deciso di rimandare il lancio dell’accessorio al prossimo anno, in concomitanza con l’arrivo sul mercato dei nuovi Galaxy S24.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Z Flip 5: una sola novità ma è quella giusta