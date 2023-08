Bixby è l’assistente vocale proprietario di Samsung, uno strumento che gli utenti del colosso coreano conoscono bene e che per lungo tempo non è stato poi così utile, almeno dalle nostre parti; ultimamente però, complice anche la sempre maggior diffusione dell’intelligenza artificiale, l’azienda sembra aver investito maggiori risorse nel miglioramento del proprio assistente.

Di recente per esempio abbiamo visto come Samsung abbia reso disponibile una delle funzioni più interessanti dell’assistente, Bixby Text Call, in molte più lingue rispetto al passato, italiano compreso; oggi diamo uno sguardo ad una nuova funzionalità in fase di rilascio, che permette agli utenti di addestrare Bixby per rispondere con la loro voce.

Bixby può imparare ad imitare la vostra voce e utilizzarla per rispondere alle vostre richieste

L’applicazione Bixby Voice Creator è ora disponibile per gli utenti di smartphone e tablet Galaxy e permette all’utente di creare una propria voce personalizzata da far utilizzare all’assistente, la nuova funzionalità non è ancora largamente disponibile e non è chiaro al momento se necessiti dell’aggiornamento One UI 5.1.1.

Ad ogni modo, controllare se il dispositivo ha già ricevuto questa novità è abbastanza semplice, sarà infatti sufficiente aprire le impostazioni dell’app Bixby, accedere al menu Lingua e stile vocale e controllare l’eventuale presenza dell’opzione Crea voce personalizzata nella parte inferiore dello schermo; se presente allora potrete procedere.

Prima di iniziare, considerando che il processo richiede l’utilizzo di alcune risorse di sistema, è bene accertarsi che il dispositivo (smartphone o tablet che sia) sia carico almeno al 30% (meglio se di più), a questo punto procedete come di seguito riportato:

aprite Bixby (premendo a lungo il pulsante di accensione o toccando la sua icona nel menù delle app) e andate nelle sue impostazioni

selezionate l’opzione Lingua e stile vocale

cliccate la dicitura Crea voce personalizzata nella parte inferiore dello schermo

a questo punto vi verrà richiesto di scaricare alcune app dal Galaxy Store, una volta fatto ripetete i primi tre punti

cliccate il pulsante Avvia per avviare la procedura di creazione della voce

Una volta avviata la procedura vi verrà chiesto di leggere dieci diverse frasi mostrate sullo schermo, grazie alle quali Bixby potrà memorizzare e imparare la vostra voce; terminata la procedura vi verrà chiesto di assegnare un nome alla voce creata.

Il processo di apprendimento può richiedere del tempo ma fortunatamente può essere eseguito in background, permettendo all’utente di continuare con il normale utilizzo del proprio dispositivo; una volta concluso il processo, sarà sufficiente tornare al menu Lingua e stile vocale e selezionare la voce appena creata come predefinita.

Al momento la nuova funzionalità di Bixby sembra essere disponibile solo selezionando la lingua inglese (US) sul dispositivo, lasciando l’italiano, come potete notare dagli screenshot qui sotto, non è disponibile la funzione che permette di avviare la procedura, anche se poi la schermata di creazione è nella nostra lingua.

È bene tenere a mente che la voce personalizzata potrebbe non funzionare ovunque e sembra essere progettata principalmente per le funzionalità di sintesi vocale.

Come già anticipato, non è chiaro al momento se la nuova funzionalità di Bixby necessiti dell’aggiornamento alla One UI 5.1.1, se così fosse diversi dispositivi dovranno presumibilmente attendere la prossima versione dell’interfaccia proprietaria, visto che non riceveranno l’aggiornamento in questione; inoltre ciò taglierebbe fuori diversi altri dispositivi Galaxy ormai fermi a versioni precedenti.

