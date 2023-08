Blackview annuncia oggi il lancio globale di un nuovo smartphone Android, che i primi acquirenti potranno portarsi a casa in offerta lancio. Parliamo di Blackview A200 Pro, un prodotto che si piazza sulla fascia alta della gamma del produttore e che punta soprattutto sul display AMOLED, sulla fotocamera da 108 MP e sul prezzo contenuto. Scopriamolo insieme più da vicino.

Blackview A200 Pro è disponibile con schermo AMOLED, tanta memoria e funzionalità avanzate

La serie A di Blackview è pensata soprattutto per unire unicità e praticità, e il nuovo smartphone Android lanciato in queste ore segue proprio questa linea. Blackview A200 Pro mette a disposizione un ampio schermo AMOLED curvo da 6,67 pollici a risoluzione 2.4K, con refresh rate fino a 120 Hz, una fotocamera principale da 108 MP targata Samsung, il SoC MediaTek Helio G99 e una generosa batteria da 5050 mAh compatibile con ricarica rapida da 66 W (cablata).

Per la prima volta per la gamma, Blackview A200 Pro offre un design simmetrico con doppia curvatura sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, che si unisce a cornici sottili e a un doppio modulo fotografico a “oblò”. Lo spessore è di 8,55 mm, mentre il peso resta sotto i 200 g (196 g, per la precisione). Tre le colorazioni tra cui scegliere: alla più classica versione Polar Night Black si aggiungono quelle Daybreak Blue e Meteor Purple, dedicate a chi vuole qualcosa di più vivace. La versione blu vuole accennare alla quiete e alla serenità, mentre quella viola rimanda secondo l’azienda a una scia di luce cosmica, romantica e misteriosa.

Il pannello AMOLED da 6,67 pollici (screen-to-body ratio del 92,3%) mette a disposizione un refresh rate dinamico fino a 120 Hz, un touch sampling rate fino a 240 Hz, un lettore d’impronte digitali integrato (di tipo ottico), una luminosità di picco di 1300 nit e la certificazione TÜV SÜD per la luce blu. È protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5. Per migliorare l’esperienza di intrattenimento, Blackview ha deciso di integrare Smart-PA Box Speaker, in modo da offrire un audio più immersivo in qualsiasi situazione.

Il cuore del nuovo smartphone Android è costituito dal già citato SoC MediaTek Helio G99 con CPU octa-core, affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Con la funzione di espansione della RAM, si può arrivare fino a 24 GB prendendo “in prestito” parte dello storage interno. Il dispositivo è passato dai test di AnTuTu, facendo registrare un punteggio di 436.084 punti. I giocatori (e non solo) apprezzeranno la tecnologia HyperEngine 2.0 Lite di MediaTek, studiata per un rendering grafico di alto livello e un’esperienza di gioco più fluida, ma anche il triplo sistema di raffreddamento da 14,883 mm², in grado di mantenere temperature fresche anche sotto stress.

Blackview ha deciso di dotare il suo A200 Pro di quattro fotocamere in tutto: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore ultra-macro da 2 MP, mentre frontalmente, con obiettivo integrato tramite foro, trova spazio una fotocamera singola da 16 MP. L’azienda offre la tecnologia di pixel binning 9-in-1 per garantire scatti luminosi e nitidi anche in condizioni difficili. I sensori “secondari” risultano utili per le foto che richiedono un angolo più ampio e per quelle che vogliono mostrare i dettagli più piccoli. Il sistema può sfruttare anche l’algoritmo Blackview ArcSoft 6.0 e tante modalità di scatto come HDR, Super Night, Portrait, Beauty e Panorama. I video possono essere registrati a risoluzione 2K a 30 fps, anche con modalità Beauty.

A bordo una batteria da 5050 mAh: secondo il produttore può garantire fino a 576 ore di standby, 25 ore di chiamate vocali, 20 ore di ascolto musicale e 9 ore di streaming video. Quando ciò non sarà sufficiente potrà entrare in gioco la ricarica rapida cablata da 66 W, capace di far recuperare il 50% in circa 20 minuti.

Questo un bel riepilogo della scheda tecnica di Blackview A200 Pro:

display AMOLED 22:9 curvo da 6,67 pollici a risoluzione 2400 x 1080 con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz, luminosità fino a 1300 nit, vetro Corning Gorilla Glass 5 e lettore d’impronte integrato (ottico)

SoC MediaTek Helio G99 octa-core a 6 nm (2 Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6 Cortex-A55 a 2,0 GHz) con GPU ARM G57 MC2

12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP (sensore da 1/1.67″, pixel da 0,64 μm), ultra-grandangolare da 8 MP (117° FoV) e ultra-macro da 2 MP

fotocamera anteriore Samsung ISOCELL 3P9 da 16 MP

connettività 4G dual SIM (slot ibrido), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, NFC, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

batteria da 5050 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W

sistema operativo: DokeOS 4.0 basato su Android 13

dimensioni e peso: 162,2 x 73,6 x 8,55 mm, 196 g

Lo smartphone viene commercializzato con DokeOS 4 e Android 13: rispetto alla versione precedente, la 3.1, il sistema integra diversi miglioramenti pensati per una maggiore efficienza e per passi avanti a livello di sicurezza, pure in ambito business. Workspace Business App offre uno spazio privato su misura, EasyShare Business App permette un trasferimento più sicuro e rapido di file senza connessione a Internet, mentre Smart QR Business Scanning può semplificare la condivisione. C’è anche la funzione Business Real-time Subtitle, perfetta per le videochiamate di lavoro e le presentazioni. Atomized Memory 2.0 e Focus Computing sono utili per ottimizzare al meglio le memorie e le prestazioni di CPU e GPU, unite a tecnologie come F2FS e EROFS che accelerano l’apertura e la reattività delle applicazioni.

Prezzo e offerta di lancio di Blackview A200 Pro

Blackview A200 Pro è disponibile da oggi, 21 agosto 2023, su AliExpress con un’offerta di lancio limitata ai primi 1000 ordini (o comunque valida fino al 27 agosto 2023): il prezzo richiesto è di 199 dollari per l’unica configurazione da 12-256 GB, con spedizione gratuita. Le colorazioni tra cui scegliere sono le tre nominate più su: Black, Blue e Purple. I più veloci possono portarsi a casa incluse nel prezzo le cuffie wireless Blackview Airbuds 4 (primi 200 acquirenti).

