I tablet dotati di connettività mobile sono dei compagni di viaggio ideali in ogni occasione e per questo motivo vogliamo proporvene uno economico ma nello stesso tempo di buona qualità che abbiamo deciso di provare e che ci è piaciuto per diversi aspetti. Blackview Tab 12 Pro non possiede niente di eccezionale rispetto alla maggior parte della concorrenza, ve lo diciamo subito, però quasi tutto quello di cui è dotato è abbastanza riuscito e funziona bene nel complesso, è perciò un tablet da considerare sotto molti aspetti, tenendo conto del prezzo di vendita.

Hardware & Connettività

Blackview Tab 12 Pro si fa subito apprezzare per la scheda tecnica completa, dalle buone prestazioni e valida, nonostante sia lontano dall’essere un top di gamma per un po’ di aspetti che vedremo più avanti. Mette insieme dei componenti equilibrati e che insieme fanno sì che non manchi nulla:

display IPS da 10,1 pollici con risoluzione di 1200 x 1920 pixel;

SoC Unisoc Spreadtrum T606 con CPU octa core da 1,6 GHz e GPU Mali-G57;

RAM da 8 GB e storage, espandibile tramite microSD, da 128 GB;

sistema operativo Android 12;

batteria da 6580 mAh;

fotocamera posteriore da 13 MP con flash LED;

fotocamera anteriore da 5 MP;

sensori: hall e giroscopio;

connettività A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, Wi-Fi 2,4/5 GHz ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C OTG, dual-SIM, audio 3,5 mm, Radio FM e 4G (con banda 20 e VoLTE).

Parte telefonica e antenne

Niente da dire sotto il profilo della connettività perché si comporta bene a 360 gradi. L’audio dei due altoparlanti è alto e sufficiente, non troppo nitido e gracchiante a volume massimo, la ricezione telefonica è buona e senza problemi e il Bluetooth, la geolocalizzazione e il Wi-Fi funzionano molto bene; anzi, mi ha sorpreso per quanto riguarda la copertura del Wi-Fi perché in genere non è granché in questo tipo di prodotti. Nulla da segnalare, tutto funziona come dovrebbe ed è nella norma della sua categoria, soprattutto rispetto agli altri prodotti simili. Permette di effettuare chiamate vocali e l’uso delle applicazioni di messaggistica che richiedono un numero di telefono e una SIM, con finanche il supporto a due SIM contemporaneamente con la tecnologia VoLTE. Prestazioni Blackview Tab 12 Pro si comporta bene anche qui e garantisce una esperienza di buon livello. L’hardware non è male e questo si riflette sulle prestazioni e sull’utilizzo del software: è abbastanza veloce, non mostra troppi rallentamenti e fa girare tutto nel modo giusto e con una buona piacevolezza, ovviamente in rapporto alla sua scheda tecnica. Nell’uso di tutti i giorni non mostra problemi di alcun tipo, anzi è sempre reattivo e pronto in qualsiasi situazione quotidiana. Il merito va ad Android 12, alla CPU e alla GPU, ma soprattutto agli 8 GB di RAM LPDDR4x, che sono espandibili fino a 14 GB tramite RAM Virtuale; l’unico appunto riguarda la memoria di tipo UFS, che è sì UFS ma non è velocissima e fa un po’ da collo di bottiglia, ma va bene così considerando il tipo di prodotto e la fascia di prezzo in cui si posiziona.

Ergonomia, Design & Materiali

Blackview Tab 12 Pro è un tablet e questo basterebbe per descrivere questi suoi aspetti perché incarna tutte le caratteristiche tipiche di questi prodotti e quindi è ingombrante. Ciò nonostante, lo si riesce a utilizzare anche con una mano sola perché è sottile, non troppo grande e non troppo pesante ed è un piacere tenerlo in mano, pure perché è interamente costruito in alluminio ed è assemblato abbastanza bene. Le sue dimensioni sono di 238,5 x 157,45 x 7,4 millimetri e il suo peso è di 430 grammi.

Display, Audio & Multimedia

Anche qui Blackview Tab 12 Pro non delude, anzi. Monta un display abbastanza luminoso e definito, con colori ben tarati e abbastanza vividi, che è protetto da un vetro e da una sottile cornice laterale, il che fa sì che sia molto coinvolgente e d’impatto. Si vede bene e risulta leggibile in ogni condizione, anche sotto la luce diretta del Sole. Essendo un tablet però è da utilizzare principalmente in casa e in un ambiente chiuso non soffre di alcun problema, neanche legato all’assenza del sensore di luminosità. Include diverse opzioni per regolare la brillantezza, nitidezza e temperatura dei colori del display e per migliorare la riproduzione video con alcune applicazioni specifiche. Non è male neanche l’audio, che è buono in relazione al suo prezzo: il suono, infatti, è corposo, più o meno nitido e pieno di alti, con appena un accenno di bassi; purtroppo però a volume massimo gli altoparlanti gracchiano e vibrano parecchio, tanto da risultare quasi fastidiosi per l’udito.

Fotocamera

Sulla carta promette prestazioni decenti, poi però nella vita reale è pessima e ricorda quelle dei dispositivi targati MediaTek. La qualità delle foto e dei video è pessima e quindi, ancora una volta, tralasciamo questo aspetto e saltiamo i sample. Non è un tablet per foto e video, è a malapena sufficiente per videochiamate e qualche ricordo al volo, magari da postare sui social. Però c’è un flash LED nella parte posteriore, utile per qualche pessima foto al buio e per la funzione torcia. Il discorso vale sia per la fotocamera frontale che per quella posteriore.

Batteria & Autonomia

Blackview Tab 12 Pro se la cava decisamente bene in quanto ad autonomia grazie alla sua batteria da 6580 mAh. Non ci sono problemi di alcun tipo e si superano, senza accorgimenti particolari e con un utilizzo standard, le 7-7,5 ore di display acceso. Non c’è mai necessità di attivare il risparmio energetico stock di Android. Ovviamente ciò sotto rete Wi-Fi perché utilizzando quella mobile l’autonomia cala drasticamente, soprattutto con due SIM; stessa cosa se si imposta la luminosità alta. C’è la ricarica rapida tramite la porta USB-C.

Software

Qui vale ancora il discorso fatto già parecchie volte in occasione dei prodotti con SoC di MediaTek. Blackview Tab 12 Pro è sì veloce e fluido quanto basta per essere usato con piacere e senza rallentamenti esagerati, ma gli aspetti positivi del suo software finiscono qui. Il resto è il solito minestrone di funzioni, con patch di sicurezza non proprio recenti, qualche traduzione fatta a metà, le solite opzioni nelle impostazioni di sistema e le solite funzioni aggiuntive di questi prodotti cinesi dotati di SoC Unisoc e MediaTek.

Non è niente di che il software, però è stabile, abbastanza veloce, affidabile e senza un mucchio di cose preinstallate; ah, ovviamente, c’è il Google Play Store preinstallato, con relativi servizi, che funziona bene e, udite udite, il supporto al codec Widevine L1, fondamentale per godere dei servizi di streaming, come Netflix e Disney+, alla massima qualità disponibile. In più include diverse applicazioni e funzioni per aumentare la produttività, soprattutto lato ufficio: per esempio, supporta il face unlock tramite la fotocamera anteriore, include delle applicazioni per prendere note testuali e audio e leggere file come documenti di testo, pdf, presentazioni e via dicendo, permette di gestire le sessioni di gaming tramite una modalità dedicata e include persino una “modalità desktop” che permette di utilizzare più applicazioni simultaneamente tramite delle finestre affiancate, funzione utile soprattutto se abbinata a un mouse e una tastiera perché permette di trasformarlo in un mini-computer. Carina la cover inclusa perché lo protegge completamente, lo tiene in piedi facendo da stand e, soprattutto, accende e spegne il display all’apertura e chiusura.

In conclusione

Blackview Tab 12 Pro non è un tablet perfetto, come tutti i prodotti con chipset economici, come quelli di MediaTek per intenderci, ma funziona bene ed è di buona qualità, sa farsi valere e si mette in mostra nella sua fascia di prezzo. Ricordiamo, infatti, che costa abbondantemente sotto i 200 euro online, euro più o euro meno, e a questo prezzo non si può trovare niente di meglio, anche perché la fascia economica di tablet non offre chissà quale tipo di scelta. Bisogna tener presente che lui include la connettività mobile in 4G con due SIM con il supporto completo alle chiamate, un display e un audio di buona qualità e delle buone specifiche tecniche, soprattutto lato memoria. Ah, non va dimenticato che offre anche alcuni plus poco comuni, come le funzioni software dedicate alla produttività e la cover protettiva. A conti fatti, è un buon prodotto che può far comodo per fare videochiamate, giocare senza troppo impegno, per guardare film e video e per creare e leggere documenti. Blackview Tab 12 Pro è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 149,99 euro, scontato a 145,49 euro fino al 9 luglio usando il codice QOU7E3K5.

Acquista Blackview Tab 12 Pro su Amazon