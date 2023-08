Alla fine dello scorso mese è emersa un’importante novità per il servizio Trova il mio dispositivo di Google: ci riferiamo ad un nuovo menu dedicato alla ricerca dei dispositivi offline e spenti all’interno nella rete del servizio (che dovrebbe comprendere anche gli iPhone).

Ebbene, grazie al popolare sviluppatore Mishaal Rahman abbiamo la possibilità di scoprire come dovrebbe funzionare la nuova opzione studiata dal colosso di Mountain View per aiutare gli utenti a ritrovare i loro device smarriti.

Ecco come funzionerà la nuova opzione di Trova il mio dispositivo

In particolare, Rahman ha condiviso su Twitter quella che dovrebbe essere la procedura di setup della nuova funzionalità, che inizierà con la richiesta del sistema attraverso una notifica di aggiungere il device alla rete Trova il mio dispositivo.

Una volta dato l’OK, il sistema spiegherà agli utenti come Trova il mio dispositivo possa utilizzare la rete “di oltre un miliardo di device Android” per archiviare le posizioni recenti dei vari dispositivi, in modo da essere in grado di localizzare i dispositivi e gli accessori offline (i dispositivi Android nella rete rilevano gli elementi nelle vicinanze tramite Bluetooth).

Google precisa che, per impostazione predefinita, la rete viene utilizzata solo per individuare i dispositivi nelle “aree ad alto traffico”, il che significa che le informazioni sulla posizione inviate dal device vengono usate solo “se anche altri sulla rete rilevano l’elemento”. Le posizioni dei dispositivi vengono crittografate utilizzando la schermata di blocco del device Android e possono essere visualizzate solo dal proprietario e dalle persone con cui questi condivide i suoi device in ​​Trova il mio dispositivo.

A questo punto il sistema mostrerà agli utenti una pagina con cui chiede di accedere alla schermata di blocco per un altro dispositivo che è già stato aggiunto alla rete e la procedura di impostazione viene quindi completata.

La rete Trova il mio dispositivo non è ancora stata implementata e, pertanto, questa procedura di configurazione potrebbe subire delle modifiche.

Sarà interessante, inoltre, scoprire se al momento del lancio la rete Trova il mio dispositivo rimarrà attiva di default o se verrà disattivata.

Al momento tale funzionalità non è ancora stata rilasciata in attesa che Apple implementi la funzionalità e chiarisca in termini di Privacy quando avviene un tracciamento non richiesto.