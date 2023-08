Il 14 agosto, in occasione dell’evento di lancio dei nuovi Xiaomi MIX Fold 3 e Xiaomi Pad 6 Max 14, l’azienda ha presentato anche altri dispositivi fra cui Redmi K60 Ultra; come ormai ben sappiamo lo smartphone in questione non arriverà sui mercati internazionali, almeno non con lo stesso nome.

Il colosso cinese è infatti solito proporre questa serie di dispositivi fuori dalla madre patria con altri nomi, Redmi K60 Ultra da noi sarà Xiaomi 13T Pro, ma potrebbe arrivare con qualche ulteriore differenza oltre al nome.

Xiaomi 13T Pro potrebbe avere sensori fotografici diversi da quelli di Redmi K60 Ultra

Non dovrebbe mancare poi molto per l’arrivo di Xiaomi 13T Pro sui mercati globali, alcune voci indicavano il 1° settembre come possibile data di presentazione e lo smartphone è già stato protagonista di alcune fughe di notizie.

Gli smartphone del produttore cinese, quando vengono commercializzati in una diversa variante rispetto a quella del mercato interno, solitamente subiscono alcune piccole modifiche lato hardware oltre al già citato cambio di nome; è quanto sembra possa succedere anche con Xiaomi 13 T Pro, almeno stando a quanto condiviso su X (ex Twitter).

Global version of #RedmiK60Ultra, #Xiaomi13TPro, will very likely use different rear cameras:

– main 50 Mpx Sony IMX707 (not IMX800)

– telephoto 50 Mpx Omnivision OV50D

– ultrawide 13 Mpx Omnivision OV13B Front camera is same, 20 Mpx Sony IMX596 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) August 15, 2023

Come potete notare, secondo il leaker Kacper Skrzypek, il prossimo smartphone dell’azienda subirà alcune modifiche al comparto fotografico principale rispetto alla sua controparte cinese.

Sembra che Xiaomi 13T Pro sarà equipaggiato con un sensore principale Sony IMX 707 da 50 MP (al posto del Sony IMX800 montato su Redmi K60 Ultra), un teleobiettivo OmniVision OV50D da 50 MP e un obiettivo ultra grandangolare Omnivision OV13B da 13 MP; anteriormente invece ci sarebbe la stessa fotocamera selfie con un sensore Sony IMX 596 da 20 MP.

Per quanto riguarda le restanti specifiche tecniche non ci sono novità di sorta al momento e fanno quindi fede le precedenti indiscrezioni: Xiaomi 13T Pro dovrebbe presentarsi con un display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5 K e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, il cuore dello smartphone dovrebbe essere il SoC MediaTek Dimensity 9200+, accompagnato da RAM LPDDR5X e memorie interne UFS 4.0 (dovrebbero essere disponibili tre o quattro configurazioni).

Ad alimentare lo smartphone infine dovrebbe esserci una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 120 W. Qualora le indiscrezioni si rivelassero corrette, non dovrebbe mancare poi molto alla presentazione ufficiale dello smartphone e, tra un paio di settimane, potremmo conoscere ogni dettaglio di Xiaomi 13T Pro.

In copertina Xiaomi 13 Ultra

