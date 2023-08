Torniamo ad occuparci di Xiaomi 13T Pro, uno degli smartphone di fascia alta che il colosso cinese ha in programma di lanciare nel corso delle prossime settimane.

Nelle scorse ore il device di Xiaomi ha fatto la sua apparizione nel database dell’FCC (l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni) con il modello numero 23078PND5G, confermandoci così alcune delle sue caratteristiche.

Le presunte principali caratteristiche di Xiaomi 13T Pro

Stando a quanto si apprende dal database dell’FCC, il nuovo smartphone di Xiaomi potrà contare sul supporto Dual SIM e sulle connettività 5G, WiFi 6E e NFC.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti potranno scegliere tra varie configurazioni: 12 GB di RAM e 256 GB di storage, 12 GB di RAM e 512 GB di storage e 16 GB di RAM e 1 TB di storage.

Sempre dai documenti dell’FCC emergono che sono in fase di test 4 varianti:

un modello con 12/512 GB di memoria, schermo CSOT e cover posteriore in alluminio

un modello con 16 GB/1 TB di memoria, schermo CSOT e cover posteriore in vetro

un modello con 12/256 GB di memoria, schermo Tianma e cover posteriore in alluminio

un modello con 12/512 GB di memoria, schermo CSOT e cover posteriore in PIJ

Sulla base delle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, tra le principali caratteristiche di Xiaomi 13T Pro non dovrebbero mancare un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5 K e refresh rate a 144 Hz, un processore MediaTek Dimensity 9200+, RAM con tecnologia LPDDR5x, memoria di archiviazione con standard UFS 4.0 e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W.

Il lancio ufficiale sul mercato globale è in programma per venerdì 1 settembre, giorno in occasione del quale scopriremo in quale fascia di prezzo Xiaomi 13T Pro si andrà a posizionare (le ultime indiscrezioni parlavano di una cifra intorno ai 900 euro).

