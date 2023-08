L’iniziativa Xiaomi Days ci regala un bello sconto per POCO X5 Pro 5G, uno smartphone di fascia media che offre connettività di quinta generazione, un ampio schermo AMOLED e una generosa batteria con ricarica rapida. Vediamo come approfittare di un coupon per portarselo a casa in offerta con più di 100 euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

POCO X5 Pro 5G in super offerta con coupon

Come abbiamo visto, la promozione Xiaomi Days è disponibile su eBay dalle ore 9 di oggi fino alle 23:59 del 31 agosto 2023 e consente di sfruttare un coupon per ottenere un extra sconto del 15% su tantissimi prodotti del marchio. Tra questi anche quelli dei brand di Xiaomi, come Redmi e POCO, tra i quali spicca POCO X5 Pro 5G. Lo smartphone Android mette a disposizione uno schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, e integra il SoC Qualcomm Snapdragon 778G, che si va ad affiancare a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta).

A livello fotografico il dispositivo offre una tripla fotocamera posteriore e una singola fotocamera anteriore integrata tramite foro: sul retro abbiamo un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre per i selfie c’è un sensore da 16 MP. La connettività risulta completa (5G dual SIM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, GPS, NFC, porta USB Type-C) ed è impreziosita dalla presenza della porta per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 67 W. Qui per le specifiche tecniche complete.

POCO X5 Pro 5G è stato lanciato a inizio anno al prezzo consigliato di 349,90 euro (versione 6-128 GB), ma potete acquistarlo su eBay con un generoso sconto unito al coupon XIAOMIFESTAGO23 (da inserire nel campo dedicato ai codici promozionali, dopo l’aggiunta al carrello): combinando le due cose potete portarvelo a casa a 237,15 euro, sia nella colorazione Blu sia in quella Gialla. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso:

Acquista POCO X5 Pro 5G in offerta con coupon su eBay

In alternativa, a circa 30 euro in più, potete portarvi a casa la versione da 256GB di memoria interna.

