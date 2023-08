Finché si tratta di taggare un paio di persone in un post di Instagram non ci sono fastidi, ma taggare un gruppo più ampio di amici è alquanto scomodo.

Ora la piattaforma social di Meta sta lavorando per ovviare a questa scomodità, in quanto sta sviluppando un modo per permettere agli utenti di taggare rapidamente un gruppo di persone nelle storie di Instagram.

Instagram testa la possibilità di menzionare i gruppi nelle storie

In un recente post sul canale Instagram Updates, il CEO di Instagram Adam Mosseri ha rivelato che la società sta attualmente testando la possibilità di taggare un gruppo di persone in una storia utilizzando una singola menzione.

Stando a quanto si legge nel post la menzione di gruppo può essere riutilizzata da qualsiasi membro per taggare tutti in qualsiasi nuova storia. Quindi, se ad esempio un utente è in vacanza con gli amici può menzionare tutti senza la scomodità di taggarli individualmente.

Instagram chiarisce che questa funzionalità è attualmente in fase di test, ma se il feedback risulterà favorevole tra non molto potrebbe diventare disponibile per tutti gli utenti.

Recentemente Instagram ha delineato un piano per contrastare lo spam nelle richieste di messaggi, inoltre la piattaforma potrebbe etichettare i contenuti creati con l’intelligenza artificiale. Una misura simile la sta adottando anche TikTok.