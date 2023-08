Nel panorama sempre più interconnesso dei social media, Instagram vuole distinguersi dai concorrenti per il suo impegno nell’innovazione e nella trasparenza riguardo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Recenti voci suggeriscono che la celebre piattaforma di condivisione di foto e video stia attivamente lavorando su un nuovo sistema di etichettatura per i post generati da Meta AI, i rivoluzionari strumenti di intelligenza artificiale generativa sviluppati da Meta. Questo importante passo sembra dimostrare la volontà di Instagram di fornire ai suoi utenti una comprensione chiara e dettagliata dell’interazione tra l’intelligenza artificiale e i contenuti presentati all’interno della piattaforma.

Queste informazioni emergono da alcuni screenshot condivisi su Twitter dal reverse engineer Alessandro Paluzzi. Nonostante un portavoce di Meta abbia rifiutato di commentare, gli screenshot suggeriscono che l’azienda, come Google e altri attori molto presenti nel campo dell’IA, è interessata a facilitare la comprensione degli utenti su quando l’IA è stata utilizzata per la creazione di contenuti.

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 30, 2023

Su Instagram sono in arrivo le etichette per i post generati dall’intelligenza artificiale

Con l’aumento dell’uso degli strumenti di IA generativa, sono state sollevate preoccupazioni da più fronti riguardo alle misure di sicurezza degli strumenti stessi. Meta, finora, non ha rivelato molti dettagli sui suoi piani per l’IA generativa rivolta ai consumatori, ma il CEO Mark Zuckerberg ha lasciato intendere alcune cose, grazie ad alcune dichiarazioni che riportiamo di seguito.

“Stiamo anche costruendo una serie di nuovi prodotti utilizzando Llama che funzioneranno attraverso i nostri servizi”, ha detto il CEO durante una conference call sui guadagni trimestrali la scorsa settimana. “Potete immaginare molti modi in cui l’IA potrebbe aiutare le persone a connettersi ed esprimersi nelle nostre app: strumenti creativi che rendono più facile e divertente condividere contenuti, agenti che agiscono come assistenti, allenatori, o che possono aiutarti a interagire con le aziende e i creatori, e altro ancora.”

Ad aggiungersi a questo scenario ci sono altri indizi individuati da Paluzzi, tra cui si annoverano la presenza di segni di altri strumenti alimentati da IA generativa per Instagram, come un riassunto dei messaggi inviati in privato tra utenti. Queste innovazioni rappresentano un passo avanti significativo nella fusione tra intelligenza artificiale e social media, e potrebbero avere un impatto significativo su come gli utenti interagiscono con le piattaforme e condividono contenuti.

#Instagram is working on a new feature for Direct messages: Message Summary 👀 This new tool will likely be powered by #Meta #AI pic.twitter.com/j2lJhfFCBg — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 30, 2023

Questo sviluppo è solo un esempio di come le aziende tecnologiche stanno cercando di integrare l’IA nelle proprie piattaforme in modo che migliorino l’esperienza complessiva dell’utente. Mentre l’IA continua a evolversi e a diventare più sofisticata, è probabile che vedremo sempre più applicazioni di questa tecnologia nei social media e in altri settori.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli da Meta sulle sue future implementazioni legate all’intelligenza artificiale, è chiaro che questa tecnologia sta diventando un elemento sempre più importante nel panorama dei social media. Con la crescente preoccupazione per la trasparenza e l’etica nell’uso dell’IA, l’introduzione di una dicitura che permette di capire chiaramente quando un post è stato generato da IA potrebbe essere un passo importante per garantire che gli utenti siano consapevoli di come e quando l’IA è utilizzata dai propri creatori di contenuti preferiti per la creazione e diffusione di informazioni digitali e multimediali.

Potrebbe interessarti anche: Instagram strizza l’occhio ai creatori di Reels grazie a queste novità