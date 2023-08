Il piano di Instagram per contrastare lo spam nelle richieste di messaggi

Tutti gli utenti di Instagram, specialmente quelli che si affacciano per la prima volta sulla piattaforma social facente capo a Meta, si ritrovano prima o poi a fare i conti con lo snervante spam delle richieste di messaggi, ma adesso ci sono delle contromisure in arrivo che promettono quanto meno di ridurre il fastidio.

Richieste di messaggi di Instagram: come gestirle

Partiamo dal presupposto che la maniera migliore per disfarsi una volta per tutte di questa parte tutt’altro che piacevole dell’esperienza di utilizzo di Instagram consiste nel bloccare del tutto le richieste di messaggi da parte di utenti sconosciuti. È possibile farlo in pochi semplici passaggi, qui di seguito riassunti per comodità:

Aprire il menu laterale di Instagram

Entrare in Impostazioni e privacy

Scorrere fino alla sezione Come possono interagire gli altri con te e aprire il sottomenu Messaggi e risposte alle storie

Entrare in Controlli per i messaggi.

Questo menu si apre con un messaggio illustrativo molto chiaro: “Decidi in quale cartella ricevere le richieste di messaggi o se preferisci non riceverle affatto”. Segue una bipartizione, che permette di attivare o disattivare le richieste di messaggi in maniera separata per i propri follower di Instagram e per tutti gli altri utenti della piattaforma. Infine, è possibile scegliere se consentire la propria aggiunta alle chat di gruppo da parte di tutti gli utenti di Instagram, oppure — opzione consigliata — solo da parte delle persone seguite sulla piattaforma.

Instagram dice basta allo spam nelle richieste di messaggi

Nel caso in cui abbiate deciso di mantenere le richieste di messaggio attive anche da parte degli utenti Instagram non rientranti tra i vostri follower ma abbiate già il timore di ritrovarvi sommersi dallo spam, sappiate che il popolare social network ha appena annunciato delle contromisure che dovrebbero mettervi al riparo.

Dopo aver già eseguito dei test nel mese di giugno, infatti, Instagram ha ufficializzato una novità valida per tutti: d’ora in avanti, prima di avere la possibilità di chattare, gli utenti che non seguite potranno al massimo inviarvi una richiesta di messaggio testuale. Tale messaggio può contenere solo e unicamente del testo, dunque non dovreste più vedere foto, video e messaggi vocali indesiderati tra le richieste (che sono relegate in un tab separato della casella Direct).

Cindy Southworth, che in Meta è a capo del reparto che si occupa della sicurezza delle donne, ha parlato di un cambio di passo necessario per far sì che gli utenti si sentano al sicuro su Instagram e abbiano la percezione di un maggiore controllo sui messaggi che ricevono.

La novità descritta in questa sede, comunque, fa il paio con il potenziamento dei controlli parentali da parte di Meta, di cui vi avevamo parlato un paio di mesi addietro.

La versione più recente dell'app di Instagram per dispositivi Android è scaricabile tramite il badge sottostante.

