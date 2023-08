Da un paio di mesi, Google è rientrata nel segmento dei tablet Android con il Google Pixel Tablet, un dispositivo pensato dall’azienda in maniera non convenzionale rispetto alla media dei tablet del robottino verde.

Pixel Tablet, infatti, è un dispositivo pensato sia per l’utilizzo “classico” da tablet (ovvero per uso da divano e per la produttività) ma anche e soprattutto per il controllo dei dispositivi della smart home e lo streaming dei contenuti multimediali. Sembra che il team di sviluppo stia lavorando per introdurre una funzionalità che servirà ad ampliare ulteriormente quest’ultimo aspetto.

Google Pixel Tablet: il cast dei file multimediali diverrà immediato

Stando a quanto riportato dal noto insider e blogger Mishaal Rahman, Google starebbe lavorando per implementare una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di effettuare il “cast” (ovvero la trasmissione) di file multimediali sul Google Pixel Tablet semplicemente ponendo il proprio smartphone davanti al tablet.

Di seguito potete osservare la schermata che viene mostrata all’utente quando si verifica lo scenario in cui è possibile sfruttare tale funzionalità. C’è da aggiungere che, parlando di Android 13, il sistema operativo è pensato per mostrare all’utente alcuni pop-up “mobili” in base al contesto, ad esempio quando il dispositivo è troppo lontano per trasferire i file multimediali o quando questi si stanno trasferendo.

Merito del chip UWB del Google Pixel Tablet?

Alla pari dei flagship delle ultime due generazioni di smartphone Pixel, ovvero Google Pixel 6 Pro (trovate qui la nostra recensione) e Google Pixel 7 Pro (trovate qui la nostra recensione), anche Google Pixel Tablet è dotato del chip UWB (Ultra-wideband).

In soldoni, il chip UWB è utile perché consente la comunicazione wireless ad alta velocità e precisione (a corto raggio), nonché per abilitare funzionalità di localizzazione e tracciamento accurato.

Allo stato attuale, sul tablet del colosso di Mountain View, come sugli smartphone sopra-citati, il chip UWB viene sfruttato esclusivamente per migliorare la funzionalità di condivisione nelle vicinanze.

Qualora la trasmissione dei file multimediali da smartphone venisse abilitata, Google Pixel Tablet godrebbe di una funzionalità esclusiva resa disponibile dalla presenza del chip UWB.

Resta da capire se questa funzionalità potrà essere sfruttata solo tra dispositivi con chip UWB o se potrà sfruttare anche altri canali di comunicazione in “prossimità” (come Bluetooth o NFC).

Sembra, poi, che l’effettiva implementazione del trasferimento multimediale sia gestita da un’app esterna (ovvero Google Play Services) e non dal sistema operativo in prima persona.

Forse si sta concretizzando un annuncio risalente al CES 2023

Questa nuova funzionalità in arrivo su Google Pixel Tablet sembra il concretizzarsi di una novità annunciata da Google durante il CES 2023 di Las Vegas. In quell’occasione, il colosso di Mountain View annunciò lo sviluppo di “un modo per muovere i tuoi contenuti audio con te durante la giornata”. In questo caso il riferimento era alla musica e, a più ampio raggio, riguardava il trasferimento tra dispositivi con Android.

In conclusione, va detto che l’animazione mostrata poco sopra e prelevata dall’emulatore di Android, non è proprio una novità, in quanto era già stata scovata facendo un’analisi approfondita del codice di Android 13 (è il media_handoff_illustration dei Google Play Services).

La vera novità, ora che Google Pixel Tablet è ufficiale, è proprio il riferimento al tablet presente all’interno della descrizione (Puoi adesso trasmettere file multimediali su qualsiasi Pixel Tablet su questa rete Wi-Fi semplicemente tenendo il tuo smartphone di fronte a lui).

