Il team di sviluppatori di Gooogle continua a lavorare al miglioramento dell’interfaccia delle varie applicazioni del colosso di Mountain View e tra le novità delle ultime ore ne troviamo una che riguarda Google Calendar.

Google, infatti, ha dato il via al rilascio di una funzionalità già annunciata lo scorso mese: ci riferiamo a due widget per la schermata principale in stile Material You.

Come cambiano i widget di Google Calendar

Iniziando dal primo widget, quello relativo ai prossimi eventi, non ci sono novità per quanto riguarda le sue possibili dimensioni, che possono andare da un piccolo riquadro (2 x 2) all’intera schermata.

Cambia radicalmente, invece, l’aspetto grafico: la barra superiore è stata rimossa (anche se nell’angolo in alto a sinistra continuano a essere mostrati giorno e data), il tasto “+” è stato sostituito da un tasto FAB, lo sfondo chiaro o scuro è stato messo da parte in favore del tema basato sul sistema dei colori dinamici e la spaziatura è stata aumentata.

Ecco a confronto la vecchia e la nuova versione del widget di Google Calendar:

Il secondo widget modificato è quello relativo alla vista mensile, che introduce lo sfondo basato su tema dei colori dinamici e un tasto FAB nell’angolo in alto a destra (con conseguente spostamento verso il centro dei tasti per muoversi tra i mesi).

Ecco il confronto tra la vecchia e la nuova versione del widget:

Questi nuovi widget di Google Calendar in Material You sono disponibili con la versione 2023.30.0.x dell’applicazione per Android, sebbene la loro implementazione pare che dipenda anche da un aggiornamento lato server da parte del colosso di Mountain View.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Google Calendar per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: tutte le novità della beta 4.1 di Android 14