Dall’Africa arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone economico targato HTC: stiamo parlando di HTC Wildfire E Star.

Si tratta di un device che non farà certamente gridare al miracolo per quanto riguarda la sua dotazione tecnica, essendo pensato per mettere a disposizione degli utenti uno smartphone che costi molto poco e, allo stesso tempo, sia in grado di accompagnarli durante le normali attività della vita di tutti i giorni.

Le principali caratteristiche di HTC Wildfire E Star

Per quanto riguarda il design, il nuovo smartphone di HTC presenta un display con notch a goccia e cornici attorno allo schermo piuttosto generose.

Dotato di un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1.600 pixel), HTC Wildfire E Star è animato da un processore Unisoc SC9832E.

Per quanto riguarda il comparto memorie, lo smartphone di HTC può contare su 2 GB di RAM e su 16 GB di memoria di archiviazione (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD).

Passando al settore imaging, HTC Wildfire E Star vanta una fotocamera frontale da 5 megapixel per i selfie e le videochiamate e una fotocamera posteriore da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone troviamo un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale, il supporto Dual SIM, una porta USB Type-C, le connettività 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 e GPS, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una batteria da 3.000 mAh (con ricarica a 5 W), una scocca con dimensioni pari a 164,8 x 76,5 x 9,2 mm e un peso di 200 grammi.

Dal punto di vista software, infine, HTC Wildfire E Star arriva sul mercato con Android 12 Go Edition.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo smartphone di HTC non è stato ancora comunicato e, quantomeno inizialmente, la sua disponibilità sarà limitata ai mercati africani.

Restiamo in attesa di informazioni dal produttore taiwanese per scoprire se arriverà anche in Europa.