Chi acquista uno smartphone Pixel lo fa per diversi motivi, l’esperienza Android stock è sicuramente fra questi ma la motivazione principale risiede probabilmente nella politica di aggiornamenti dell’azienda.

Nonostante infatti ci siano brand che garantiscono un supporto software maggiore ai propri prodotti, almeno per quanto riguarda le versioni di Android, gli smartphone made by Google garantiscono all’utente di poter provare per primo tutte le novità implementate nelle nuove versioni del robottino.

Sappiamo come solitamente l’azienda garantisca tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza, vediamo dunque quali sono le date di fine supporto degli ultimi due dispositivi del colosso di Mountain View, Google Pixel 7a e Pixel Fold.

Ecco fino a quando Google Pixel 7a e Pixel Fold riceveranno aggiornamenti

Partiamo con l’ultimo smartphone di fascia media del brand, Google Pixel 7a che rappresenta un’ottima alternativa per tutti quegli utenti che non vogliono spendere cifre troppo elevate, ma non vogliono al contempo rinunciare all’esperienza Pixel.

Rinfreschiamoci la memoria con le principali specifiche dello smartphone in questione riportate di seguito, mentre qui potete visualizzare la scheda tecnica completa:

Display: OLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) Refresh rate fino a 90 Hz Protezione Corning Gorilla Glass 3 HDR

SoC: Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e co-processore di sicurezza Titan M2

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale (Sony IMX787) da 1/1,73” con risoluzione 64 MP, pixel da 0,8 μm, apertura f/1.89, Dual Pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP con pixel da 1,12 μm, apertura f/2.2, angolo di visione a 120° e Dual Pixel PDAF Registrazione video fino al 4K a 60 fps Zoom digitale 5x (Super Res Zoom fino a 8x)

Fotocamera anteriore: sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) a fuoco fisso con pixel da 1,12 μm e angolo di visione a 95°

Batteria: Li-Po da 4385 mAh con supporto alla ricarica cablata a 18 W e wireless a 5 W

Bene, lo smartphone in questione vanta un supporto software, per quanto riguarda gli aggiornamenti di Android, che termina l’8 maggio 2026; per quanto riguarda invece gli update di sicurezza, l’ultimo dispositivo di fascia media dell’azienda continuerà a ricevere le patch mensili fino al 7 maggio 2028.

Passiamo invece ora al primo smartphone pieghevole dell’azienda, Big G ha deciso di lanciarsi in questo campo finora inedito per il brand con Google Pixel Fold; qui potete prendere visione della scheda tecnica completa dello smartphone, mentre di seguito riportiamo solo le caratteristiche principali:

Display esterno: OLED da 5,8″ FHD+ (1080 x 2092 pixel, in 17,4:9) e refresh rate a 120 Hz

Display interno: Foldable OLED da 7,6″ con risoluzione 2240 x 1840 pixel (in 6:5) Refresh rate a 120 Hz Luminosità (tipica): 800 nit Luminosità (picco): 1200 nit HDR

SoC: Google Tensor G2 (5 nm “5LPP”) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e co-processore Titan M2

Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 1/2″ con risoluzione 48 MP, pixel da 0,8 μm, apertura f/1.7, Dual Pixel PDAF e OIS Sensore tele da 1/3,1″ con risoluzione 10,8 MP, pixel da 1,22 μm, apertura f/3.05 con PDAF per lo zoom ottico 5x (con Super Res Zoom fino al 20x) Sensore ultra-grandangolare da 1/3″ con risoluzione 10,8 MP, pixel da 1,25 μm, apertura f/2.2 e angolo di visione a 121,1° Registrazione video fino al 4K a 60 fps

Fotocamere anteriori: Sensore da 9,5 MP con pixel da 1,22 μm, apertura f/2.2 e fuoco fisso (esterna) Sensore da 8 MP con pixel da 1,12 μm, apertura f/2.0 e fuoco fisso (interna)

Batteria: Li-Po con capacità di 4821 mAh Ricarica rapida cablata a 30 W Ricarica wireless a Qi Autonomia da 24 ore di utilizzo (fino a 72 ore in modalità di risparmio energetico)



Per quanto riguarda il primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View, Pixel Fold riceverà nuove versioni di Android fino al 26 giugno 2026, mentre per quel che concerne gli update di sicurezza il supporto è garantito fino al 25 giugno 2028.

