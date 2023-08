Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Telegram X, popolare applicazione di messaggistica istantanea che di tanto in tanto si arricchisce di interessanti funzionalità.

Ricordiamo che si tratta di un client alternativo per Telegram, disponibile per smartphone e tablet Android, realizzato dalla medesima società. In pratica, può essere considerato come un progetto che ha come obiettivo quello di mettere a disposizione degli utenti un’app con diverse funzionalità sperimentali e un’interfaccia diversa rispetto alla versione standard.

Ovviamente, data la natura sperimentale, di tanto in tanto può presentare alcuni bug, per i quali gli utenti devono avere un po’ di pazienza in attesa che vengano risolti dagli sviluppatori.

Diverse novità in arrivo per Telegram X

La nuova versione dell’applicazione Android è la v. 0.25.10.1647, che porta con sé le seguenti novità:

strumenti integrati per la traduzione

un sistema avanzato per la formattazione del testo

la possibilità di usare le emoji negli stati

miglioramenti per il sistema interno delle chiamate vocali

supporto alla versione pubblica di TDLib e a OpenSSL 1.1.1u per la crittografia

altri miglioramenti e la risoluzione di vari bug

Il team di sviluppatori ha anche rilasciato una successiva versione, la v. 0.25.10.1649, per risolvere un bug relativo all’avvio dell’applicazione (pare causato da un problema riscontrato nell’SDK).

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate restare aggiornati sulle varie novità studiate dal team di sviluppatori di Telegram X, potete fare affidamento su APK Mirror, piattaforma da cui potrete scaricare e installare manualmente i file APK delle versioni man mano che vengono rilasciate (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 0.25.10.1647 la trovate qui e la versione 0.25.10.1649 la trovate qui.

L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

