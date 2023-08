Il termine VoLTE (Voice over LTE) indica una particolare tecnologia che permette di continuare a navigare in internet durante le chiamate.

Per i clienti dell’operatore virtuale Optima Mobile la tecnologia VoLTE è disponibile sulle SIM già dal 2020, ma prima di oggi l’azienda non aveva un elenco ufficiale di smartphone compatibili, anche se dovrebbero essere gli stessi dell’operatore di rete al quale si appoggia, ossia Vodafone.

Ora è possibile consultare un documento del 30 luglio 2023 presente nel sito ufficiale di Optima Mobile, nel quale sono elencati tutti i dispositivi certificati per il servizio VoLTE dell’operatore.

Tuttavia non è escluso che anche altri modelli compatibili con la tecnologia VoLTE attualmente non elencati da Vodafone e Optima Mobile possano supportare la funzionalità.

In generale, chi utilizza uno smartphone in grado di sfruttare la tecnologia VoLTE può effettuare e ricevere chiamate su rete 4G con qualità vocale in alta definizione e continuare a navigare in Internet contemporaneamente alle telefonate, cosa impossibile con uno smartphone che non permette di utilizzare VoLTE, poiché durante le chiamate viene effettuato l’instradamento sulla rete 2G.

Con l’occasione ricordiamo che per poter usufruire del servizio VoLTE è necessario utilizzare un dispositivo compatibile, essere in una zona coperta almeno dalla rete 4G e avere la funzionalità abilitata nelle impostazioni dello smartphone. L’elenco dei dispositivi supportati da Optima Mobile è consultabile qui.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, Lycamobile e Tiscali