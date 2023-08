Il mese di agosto prende il via con le nuove offerte Summer Days dell’OPPO Store che, fino al prossimo 31 di agosto, metterà a disposizione diverse opportunità per acquistare un nuovo dispositivo OPPO (smartphone, tablet, accessori) a prezzo ridotto. Vediamo tutti i dettagli in merito alla promozione lanciata da OPPO e valida per tutto il mese di agosto.

Le offerte di agosto dell’OPPO Store

C’è tempo fino al prossimo 31 di agosto per acquistare un nuovo prodotto OPPO a prezzo scontato tramite lo store ufficiale dell’azienda. Le opzioni sono diverse. Per un quadro completo sulle offerte è possibile accedere subito allo store tramite il link che trovate a fine articolo. Gli acquisti su OPPO Store possono essere effettuati anche optando per un pagamento rateale, scegliendo tra le 3 rate di ScalaPay e le 10 rate di PagoDIL.

Tra i prodotti in offerta c’è OPPO Find X5 Pro. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 649,99 euro (con 150 euro di sconto rispetto al “prezzo recente più basso” che si traduce in uno sconto reale del 19%). Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e di un comparto tecnico completo. Si tratta, ricordiamo, del top di gamma OPPO del 2022.

Tra gli smartphone proposti in offerta c’è anche OPPO Find X5 Lite che viene proposto a 349,99 euro. Il modello occupa la fascia media del mercato, proponendo dimensioni compatte (il display è da 6,43 pollici) e buone prestazioni grazie al chip MediaTek Dimensity 900. Da valutare anche OPPO Reno8, ora proposto a 399,99 euro. Si tratta di un altro interessante mid-range, con display da 6,4 pollici e chip MediaTek Dimensity 1300.

Ecco il link per scoprire tutte le promozioni di OPPO Store disponibili ad agosto:

>> Scopri qui tutte le offerte Summer Days di OPPO Store <<

