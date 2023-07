Sono settimane frenetiche per Meta: la creazione di Mark Zuckerberg, come saprete, ha da poco lanciato Threads per competere direttamente e senza mezze misure con Twitter, complice anche la situazione delicata del social anche a causa delle decisioni del suo eclettico proprietario.

Il mondo dei social network è in costante fermento, alla ricerca di soluzioni in grado di ovviare a una crisi post pandemica sempre più evidente; tra le principali piattaforme, Instagram sembra essere la più in salute come dimostrano i costanti aggiornamenti rilasciati dal team di sviluppo i quali nelle scorse ore hanno annunciato l’introduzione di nuovi strumenti per semplificare e rendere più efficace la creazione dei Reels all’interno dell’applicazione.

Instagram introduce nuovi strumenti di creazione dei Reels

La versione più recente dell’app dell’arcinoto social introduce un nuovo Template Browser, ambiente dell’app in cui esplorare e scoprire i trend del momento, template di Reel, filtri e musiche più utilizzate; il tutto categorizzato in sezioni dall’immediata fruizione.

L’aggiornamento prende a piene mani da quanto introdotto qualche settimana fa su Facebook e rappresenta uno strumento di grande aiuto ai creatori di contenuti nel processo di creazione di un Reel, semplificando le varie fasi che portano dal concepimento di un’idea alla vera e propria realizzazione del contenuto multimediale.

Stando a quanto dichiarato da Meta, per poter accedere al template browser prima di creare un reel sarà sufficiente seguire i seguenti step:

Cliccare sul pulsante creazione nella homepage

Cliccare e selezionare “Reel”

Tappare l’immagine nell’angolo in basso a sinistra dello schermo per aprire la galleria della fotocamera

Cliccare su “Template”

In alternativa, è possibile accedere al browser dei modelli anche tramite la scheda Reels semplicemente toccando l’icona della fotocamera, quindi scegliendo “Modelli”. Una volta trovato un modello, sarà sufficiente toccare il pulsante “Usa modello” per iniziare a personalizzarlo a proprio piacimento.

Peraltro, grazie alle nuove aggiunte i creator potranno visualizzare i contenuti realizzati da altri artisti che si sono basati sui template presenti nella galleria dell’app; così facendo sarà possibile osservare il modo in cui i singoli template sono stati utilizzati da altri creatori di contenuti e trarne ispirazione per i propri Reels.

Inoltre, Instagram ha potenziato lo strumento di editor dei Reels stessi convertendolo in un vero e proprio programma di editing con tanto di tracce audio dedicate, clip video ed effetti di realtà aumentata.

I template presenti nella sezione “Template Browser” saranno ampiamente personalizzabili pertanto ogni creator potrà creare il proprio template personale partendo da uno preesistente.

Le suddette funzioni arriveranno nelle prossime settimane e, sebbene arrivino in un periodo di profonda incertezza nel panorama dei social network, dimostrano, ancora una volta, come la creator economy sia un pilastro su cui i vari social fondano la propria esperienza utente e le proprie fortune.

